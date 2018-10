OPROEP: minder vliegen vanwege het milieu?

In veel gevallen is het vliegtuig ook nog eens goedkoper dan bijvoorbeeld de trein. Lastige keuze dus, als je toch rekening wil houden met het milieu... Of niet? Ⓒ Hollandse Hoogte / Caiaimage

We weten allemaal dat vliegen niet goed is voor het klimaat, maar je bent met het vliegtuig wel snel en makkelijk op plaats van bestemming. Vliegt u minder vanwege het milieu of wellicht maakt u andere keuzes als het om klimaatvriendelijk reizen gaat? We zijn benieuwd!