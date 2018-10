Boottest: Onbeschaafd speels

Epco Ongering

De Van Vossen tenders belichamen een duidelijke trend in de watersport. Ze zijn gebouwd van dik aluminium dat tegen een stootje kan. Ook hebben ze een bejubeld onderwaterschip en een variabele indeling. De aandrijving is met een buitenboordmotor in een bun, wat de bouwkosten flink drukt.

De 800 Sport Runabout heeft een sportieve zeeg en een dikke raampartij en voorop een terugvallende neus. Achterop is de karakteristieke ‘van Vossen-bun’ met aan beide zijden doorloop naar het zwemplateau. In de bun passen buitenboordmotoren van 40-175 pk. Achterin is een U-vormige bank, waarvan de rugleuningen aan de zijkant kunnen worden weggehaald om gemakkelijk naar het zwemplateau te komen.

Aan stuurboord is achter het raam een prettige stuurplek met een degelijke stuurfauteuil. De meters en bedieningsinstrumenten zijn goed geplaatst. Het vooronder is vooral geschikt als opbergruimte. Er past een matras in, maar het is duidelijk niet bedoeld om er te overnachten. Onder de vloer is de boegschroef via een groot luik goed te bereiken. De hoofdschakelaar, de accu, de brandstoftank en -filter vind je onder de achterbank. De installatie is netjes uitgevoerd.

Uniek is de bekleding van de dekken met een bijzondere teakvervanger. Resista is ooit op basis van rijstvlies in combinatie met steenzout en minerale olie ontwikkeld als materiaal voor gevelbekleding en tuinmeubelen. Verwerkt lijkt het op teak, maar je hebt er veel minder onderhoud aan. Het rot niet en wordt in de boten in platen op het aluminium gelijmd. Ook de gestileerde vlaggenstok met toplichtje achterop is van dit materiaal. De geteste tender was ‘gewrapt’ met folie, wat de moderne uitstraling versterkt.

Afwerkingsniveau

Onder alle banken is opbergruimte. Op het motorbunluik zijn gasveren geplaatst, de andere luiken hebben simpele buigveren. De bouw is industrieel, goed gelast maar buiten het zicht basaal afgewerkt. Sommige aluminium randen zijn nogal scherp. Het afwerkingsniveau zie je terug in de prijs. Een casco zonder motor of aankleding koop je al voor €34.750. Met de teakvervangers, kussens, een 150pk Honda motor en alle andere opties van de testboot kom je bijna op het dubbele uit.

Hiswa motorboot van het jaar is deze Van Vossen niet geworden. Daarvoor waren er nog teveel kleine zaken niet in orde. Wel is het een leuke boot die modern oogt en prima vaart. De Runabout stuur je met de motor gemakkelijk achteruit en heeft een korte draaicirkel. De proportionele elektrische boegschroef van Vetus is een praktische, maar niet noodzakelijke hulp. Tijdens de test werd een top van 52 km/u gehaald en het is een feest om de boot op topsnelheid in een scherpe bocht te gooien. De boot draait onbeschaafd speels als een kermisattractie. Het is aantrekkelijk om superkorte curves te maken of als een hert over de golven te springen. Trimmen is meestal niet nodig, want de boot ligt prima vlak. Met zoveel geweld over het water scheren doet veel water opwaaien en dat belandt deels in de boot. Dat doet niets af aan het plezier, want deze onverwoestbare Runabout daagt je uit om te laten voelen dat je leeft.

Cijfer 7,5

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ***

Ergonomie ***

Vaareigenschappen ****

Prijs/Kwaliteit ***

Technische Specificaties

Lengte: 8,00 m.

Breedte: 2,45 m.

Diepgang: 0,30-0,65 m.

Waterverplaatsing: 1400 kg

Motorisering: 40-175 pk outboard

Prijs vanaf: € 34.750 ex motor

Meer info: www.vanvossentenders.nl