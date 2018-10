Droomreis: van Amsterdam naar Venetië per Oriënt-Express

De Venice Simplon-Orient-Express is een ’Grand Hotel op Rails’ dat staat voor nostalgie, stijl en elegantie. Royalty, aristocraten, filmsterren en schrijvers gingen u voor. Stap uit de hectiek van de moderne wereld en ervaar de luxe en stijlvolle ambiance uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Als Venetië een theater is, dan is het Belmond Hotel Cipriani de Koninklijke Loge. U logeert 2 nachten in dit schitterende hotel waar staatshoofden en andere beroemdheden regelmatig overnachten. Het Belmond Hotel Cipriani ligt op het Giudecca-eiland met uitzicht op het San Marcoplein.

De kamers zijn ruim, zeer smaakvol ingericht en bieden alle uitzicht op de lagune of op de fraaie tuinen. Het hotel telt twee restaurants van topniveau, twee bars, een spa, een fitnesscenter, een tennisbaan alsmede een verwarmd zwembad van olympische afmetingen. De service in dit hotel van wereldfaam is onberispelijk. Zie ook: www.hotelcipriani.com

PROGRAMMA:

Vrijdag, 1 november 2019:

Feestelijke VIP-ontvangst in Restaurant 1ste Klas op spoor 2b van het Centraal Station in Amsterdam. Rond 19.00 uur stapt u aan boord van de Venice Simplon-Orient-Express. Na vertrek gaat u aan tafel voor een voortreffelijk diner in een van de sfeervolle restaurantrijtuigen.

Zaterdag, 2 november 2019:

Ontbijt, geserveerd in uw eigen compartiment. Lunch en Afternoon Tea worden opgediend terwijl de Venice Simplon-Orient-Express door de Alpen en de Dolomieten rijdt. Eind van de dag aankomst op het station van Venetië. Transfer per watertaxi van het station naar het luxe Belmond Hotel Cipriani waar u wordt ontvangen met een welkomstcocktail.

Zondag, 3 november 2019:

Dag ter vrije besteding in Venetië. U kunt ook deelnemen aan één van de excursies die wij aanbieden.

Maandag, 4 november 2019:

In de loop van de dag transfer per watertaxi van het Belmond Hotel Cipriani naar de luchthaven van Venetië. Per speciaal chartertoestel vliegt u rechtstreeks terug naar Amsterdam.

Reisdata en Reissom

1 t/m 4 november 2019

€4995 p.p.

Reserveren:

Incento Treinreizen Tel. 035-6955111, info@incento.nl, www.incento.nl

Inbegrepen

• VIP-ontvangst op Amsterdam CS

• Treinreis Amsterdam - Venetië per Venice Simplon-Orient-Express met verblijf in een privécompartiment

• Diner, ontbijt, lunch en afternoon tea tijdens de treinreis

• Transfers in Venetië per watertaxi

• 2 nachten verblijf met ontbijt in het 5-sterren-de-luxe Belmond Hotel Cipriani in Venetië

• Welkomstcocktail in Belmond Hotel Cipriani

• Vlucht van Venetië naar Amsterdam

Niet inbegrepen & eventuele toeslagen

Toeslag 1-persoonsaccommodatie € 1.450,-

Toeslag Cabin-Suite (2 geschakelde compartimenten) € 3.340,- per persoon (o.b.v. 2 personen)

Reserveren

Incento Treinreizen

Tel. 035-6955111

info@incento.nl

www.incento.nl