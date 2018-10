Zo zorg je goed voor je laminaatvloer

1. Laminaat is eenvoudig schoon te houden met de stofzuiger en door het licht vochtig te dweilen met een laminaatreiniger. Gebruik liever geen allesreiniger, wasverzachter of soda op laminaat. Hierdoor kan de oppervlaktespanning van het water veranderen, waardoor water makkelijker in de naden kan dringen. Ook kunnen schoonmaakmiddelen filmpje over de vloer leggen dat de glans vermindert en strepen veroorzaakt.

2. Ook laminaat-glansreinigers of laminaatreinigers die een beschermlaag achterlaten kunnen op de lange termijn looppaden, glansverschil en strepen veroorzaken. Dit komt doordat de (bescherm)lagen opbouwen. Deze opgebouwde lagen zijn moeilijk te verwijderen.

3. Last van strepen van rubber schoenzolen? Deze kun je veilig verwijderen met pure aceton of nagellakremover op een doekje. Hiermee kun je ook vlekken van viltstift of nagellak van laminaat weg poetsen.

4. Laat kauwgom eerst hard worden met behulp van een ijsklontje. Daarna kun je de kauwgom voorzichtig van de vloer afschrapen met een plamuurmes. Restjes zijn te verwijderen met aceton.

5. Ook kaarsvet kun je het beste laten uitharden voor je het met een plamuurmes weg schraapt.