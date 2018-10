Gomballengevecht

Een gombal weegt 9.3 gram. Er zijn er nog zeven, sorry, foutje, zes over, er is een oranje gesneuveld. Zesmaal, pak ’m beet, 10 gram is 60 gram, er is dus 340 gram verdwenen. Puur suiker en die gruwelijk enge glucosestroop. Wat erin zit is glucose, maltose, maltotriose en hogere glucoseoligomeren.

Als ik dat opzoek op het internet is mijn einde nabij, ik bedoel, Magere Hein staat met de zeis om de hoek te wachten. Zeis? Wie vertelde me dat er een vereniging is van mensen die nog met een zeis kunnen oogsten? Dat was in Duitsland ergens. Die Gemeinschaft der Sensenmäher.

Bah, wanneer is dat nou gebeurd, nu heb ik er van elke kleur nog een. Ik heb me voorgenomen ze nu eindelijk eens te proeven. 1340 kilocalorieën, echt waar? 200 is 20 minuten hardlopen, dat is een ezelsbruggetje dat ik vaak gebruik. Betekent dat dat ik 134 minuten, bijna twee en een half uur moet hardlopen? Ik heb er nog vier. Die rode smaakt naar niks. Oh wacht even: grenadine… en die donkere dan?