Drie alternatieven voor een Volkswagen Golf

Nissan Pulsar (2014-heden)

De Pulsar was nooit het succes dat hij verdient. Jammer voor Nissan, maar goed nieuws voor occasionkopers. Hij rijdt prima en de eenvoudigste benzinemotor is voor de meeste klanten krachtig genoeg. Het blok, met 1.2-liter inhoud, is daarnaast lekker zuinig (1 op 16). Bovendien is de Pulsar vooral achterin ontzettend ruim. De zilvergrijze 1.2 Tekna (2017, 11.000 km) bij de Nissan-dealer in Den Bosch is voor € 19.845 een buitenkansje.

Renault Mégane (2016- heden)

Deze Mégane is een modern uitgeruste auto, met centraal in het dashboard een groot display, waarop van alles te bedienen valt. Minpuntjes: de beperkte ruimte achterin en het matige zicht. De TCe 100-benzinemotor voelt wat ondermaats. Wij kiezen voor de TCe 130 (1 op 14). Via gaspedaal.nl vinden we bij de Renault-dealer in Zevenaar een zilvergrijze TCe 130 Bose (2016, 29.000 km) voor € 19.950.

Skoda Octavia (2013- heden)

Bij de Octavia is vooral de Combi erg gewild, maar de normale hatchback mag er ook zijn. Die biedt bijvoorbeeld een bagageruimte van 590 liter. De 1.2-liter TSI-motor is voor de meeste kopers sterk genoeg en rijdt 1 op 16. Op gaspedaal.nl staat best wat aanbod aan hatchbacks, zoals bij de Skoda-dealer in Alkmaar. Daar treffen we voor € 18.700 een 1.2 TSI Greentech (2016, 50.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Nissan Pulsar

Zoals valt te verwachten van een Japanse auto, is ook deze Nissan uiterst betrouwbaar. Van de 1.2-liter DIG-T-motor is wel een euveltje bekend. Als die bij lage- en middelhoge toeren niet goed ’loopt’, kan het zijn dat de nokkenasverstelling vast zit. De Wegenwacht doet dan een noodgreep, maar een definitieve reparatie moet in de garage plaatsvinden.

Renault Mégane

Deze generatie Mégane houdt zich voorlopig prima. Diesels hebben ’s winters soms een startprobleem, maar de benzinemotoren zijn vrijwel probleemloos. Wat wel voorkomt, is dat de Renault zijn sleutel niet herkent. Onze ervaring is dat straling van zendmast of alarm stoorzender kan zijn. Na honderd meter blijkt het probleem vaak alweer opgelost.

Skoda Octavia

Typisch Octavia is een geknikt vacuümslangetje, waardoor de motor slecht gaat lopen. Dat lost de Wegenwacht ter plekke op. Bij uitvoeringen met een 1.2-liter TSI motor kan de wastegate van de turbo vastzitten, wat te verhelpen valt met een hamertik. Een DSG-automaat die niet uit de parkeerstand wil, wordt veroorzaakt door een storing bij de remlichten.

Ons advies

Los van het feit dat het gevonden exemplaar een buitenkansje is, zouden we puur om de geboden kwaliteit voor de Nissan Pulsar gaan