Grootmoeders geheim (en garnalen!) in Gouden Gehaktbal

Culinair verslaggever van De Telegraaf Felix Wilbrink was vandaag de gangmaker aan de jurytafel, waar koks en slagers de punten verdelen. Er zijn dit jaar inzendingen met lever -heel lastig, vertelt Wilbrink, wat lever droogt snel uit-, vegaballen, én een met garnaal. „Vroeger werden in de Jordaan in Amsterdam vrachtwagens vol garnalen gepeld”, weet Felix. „Die garnaaltjes werden vaak ook in de gehaktballen gedaan. Op een gegeven moment had je zelfs cafeetjes waar ze adverteerden met ballen zónder garnalen, die waren pas echt speciaal.”

Van links naar rechts: Edwin Haazelager, Charissa van der Hoorn en Albert Veerman. Ⓒ ANKO STOFFELS

Winnaar Nico Langejan, de voormalig eigenaar van restaurant De Nachtwacht, wist de jury met deze garnalenballen te overtuigen. Vandaag viert hij de verjaardag van zijn kleinkind, dus kon niet aanwezig zijn. Gelukkig bracht buurman Edwin Haazelager de verse ballen in de ochtend mee naar Amsterdam én nam hij de prijs voor zijn buurman in ontvangst.

„Ik kan geen bal meer zien”, antwoordt jurylid Patrick Rechards, die kok is in Zuidoost als hij de vraag krijgt welke bal hij na al dat proeven het lekkerst vindt. Gepensioneerd slagers Cees en René Slagt uit Zaandijk weten het wel. Een paar jaar geleden ging de deur van de slagerij na zeventig jaar op slot, maar de liefde voor kwaliteitsvlees is bij de broers niet verloren gegaan. René: „Als je maar met verse kwaliteitsproducten werkt, dan hoeft al die poespas er verder niet bij”, zegt hij. Hij houdt van vers half-om-half gehakt van de slager, beschuitje erbij, eitje erdoor en wat zout en peper.

Gehaktbal met banaan

De slagers en koks buigen zich voor de laatste keer over de dampende gehaktballen. „Nee, deze is niet te zout! Die andere was te flauw”, wordt geroepen. De professioneel proevers nemen een stukje appel na elke bal om de smaak te neutraliseren. Eén van de uitblinkers van dit jaar is de variant met banaan. Die blijkt gemaakt door de elfjarige Charissa van der Hoorn, die al voor de derde keer meedoet aan de wedstrijd. Zo trots als een pauw ontvangt ze de zilveren gehaktbal.

„Ik wilde een bal met daarin alleen maar lekkere dingen. Banaan is mijn favoriete fruitsoort en wordt lekker smeuïg.” Daarnaast paste het goed bij het ’grenzeloze’ thema dit jaar, oordeelde dejury. De derde prijs ging naar Albert Veerman, die wist te verrassen met een perfect gekruide variant. Hij mag de bronzen bal in de vitrinekast plaatsen.