Recept van de dag: kokoskip

Er moest vlug wat op tafel en mevrouw Wilbrink kan ik blij maken met erg gare kip. Ik kan mijzelf ook blij maken met erg gare kip. Dus wierp ik zo’n beetje iedere groente die er in huis was in een schaal en legde er de kipstukken op. Ik gebruik altijd kippendijen. Super lekker. Veel olijfolie en Spaanse paprika erover. De oven in tot de geur je vanzelf terugroept. Maar nu lees ik dit recept en denk ik dat mevrouw Wilbrink alweer kip krijgt. En ik ook.