’Niet mijn echte vader? Nou en!’

„Van zo’n programma als Spoorloos begrijp ik niets. Waarom zou je naar je biologische vader of moeder op zoek gaan? Zijn de mensen die je hebben opgevoed, dan niet je echte ouders?

Ik was midden veertig toen mijn moeder me vertelde dat mijn pa niet mijn biologische vader was. Dat kwam als donderslag bij heldere hemel.

Mijn moeder kwam in haar eentje bij me langs, wat ze nooit deed. Zij oogde niet zenuwachtig, ze deelde me zakelijk mee dat ze slecht nieuws had. Ik schrok me kapot omdat ik dacht dat ze een vreselijke ziekte onder de leden had.

Mijn pa wist van niets, dus ik moest het voor mezelf houden, zei mijn moeder. Mijn biologische vader was een paar maanden eerder overleden, wat allerlei herinneringen bij haar had opgerakeld. Ze moest het gewoon kwijt.

Ik was sprakeloos. Met mijn biologische vader kon ik geen contact meer opnemen, niet dat ik daar enige aanvechting toe had.

De man die ik als mijn echte vader beschouwde, mocht het niet weten. Natuurlijk niet. Alsof ik hem ooit zulk verdriet zou aandoen.

Dus wat moest ik ermee? Ik was razend op mijn moeder dat ze met zo’n geheim opzadelde. Ik zat midden in een scheiding waarbij mijn aanstaande ex-vrouw het onderste uit de kan probeerde te halen. De timing was buitengewoon ongelukkig.

De relatie met mijn vader werd nooit anders. Ik was dol op hem en hij bleef mijn pa, punt. Maar mijn moeder werd bijna een vreemde voor me.

Als ik erover nadacht, kon ik nu verklaren waarom zij me altijd wat afstandelijk behandelde. Ik had me er al jaren eerder bij neergelegd dat mijn jongere broer en vooral mijn jongste zus haar lievelingen waren. Zag zij te veel van mijn biologische vader in mij terug om voor de volle honderd procent van me te houden?

Het grappige is dat ik uiterlijk erg op mijn ’onechte’ vader lijk. Maar ook qua eigenschappen heb ik een aardje naar m’n vaartje. Niemand heeft ooit vraagtekens bij zijn ouderschap gezet.

Maar al die jaren had mijn moeder met die wetenschap rondgelopen. Wat was zij eigenlijk voor een vrouw?! Dat wilde ik op dat moment helemaal niet weten. Daar was ik veel te boos voor.

Ik hertrouwde en niet geheel toevallig verhuisden we naar een uithoek ver bij mijn ouders vandaan. Ik ging niet graag meer bij hen op bezoek. Wanneer we er niet onderuit kwamen, hield mijn echtgenote – die helemaal op de hoogte was – mijn moeder bezig. Ik richtte me op mijn vader en vaak belandden we met een biertje in de schuur waar hij altijd iets aan het bouwen was. Hoefde ik dat mens mooi niet te zien.

Het duurde geruime tijd voordat ik het geheim had verwerkt. Eindelijk was ik, ook op aandringen van mijn vrouw, eraan toe om mijn moeder te confronteren. Toen overleed zij. Ik had er spijt van dat ik niet eerder bij haar had aangeklopt terwijl er zoveel gelegenheid was geweest.

Mijn vader leefde nog zo’n tien jaar. We verhuisden terug naar zijn regio en ik ging vaak bij hem langs. Hij ontmoette zelfs een leuke vrouw. Als ik gruwelijk eerlijk ben: een veel leukere vrouw dan mijn moeder.

Nooit heb ik mijn vader iets verteld. Waarom ook? Dan was ik net zo bizar egoïstisch als mijn moeder geweest.”

In deze rubriek vertellen lezers waarvan ze spijt hebben. Wilt u ook (anoniem) kwijt wat u anders zou hebben gedaan? Mail uw verhaal, 575 woorden, naar vrij@telegraaf.nl