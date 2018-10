Zo voorkom je kalkvlekken op je hardstenen vloer

Hardsteen

Jan Maurits Drijfhout van Hooff: „Onze inloopdouche heeft een Belgisch hardstenen vloer, hoe kan ik de kalkvlekken veilig verwijderen en voorkomen dat zij terugkeren?”

Zamarra: „Aangezien Belgisch hardsteen kalkhoudend is, kun je niet met normale badkamerreinigers aan de slag. Je kunt hiervoor het best een zuurvrije ontkalker gebruiken, bijvoorbeeld Moeller HMK R156 marmerbadkamerreiniger. Dit haalt wel de kalk weg maar tast het natuursteen niet aan. Kalkvlekken voorkomen kan door de vloer droog te maken na het douchen of een leidingwaterontkalker te laten installeren.”

Stuifmeel

Carola: „Hoe verwijder ik lelievlekken uit mijn witte kleding?”

Zamarra: „Stuifmeelvlekken zijn de ergste soort, ze zijn eigenlijk alleen echt goed te verwijderen als ze nog droog zijn. In dat geval kun je het poeder van de achterkant er af kloppen of met een plakbandje opnemen. Voor nu is mijn advies: zo lang mogelijk laten weken in water met zuurstofbleekmiddel en dan wassen in de wasmachine.”

Kunststof

Piet Heslinga: „Ik heb mijn nieuwe kunststof wastafel schoongemaakt met schuursponsje en Jif. Nu heb ik allemaal krassen. Is dit nog te herstellen?”

Zamarra: „Krassen in kunststof zijn goed te behandelen met een speciale acrylpolish. Deze is te koop bij de bouwmarkt of bij sanitair speciaalzaken.”

