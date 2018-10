Lezersaanbieding: genieten met familie op de Veluwe

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos****

Het hotel ligt in de prachtige groene omgeving van de Veluwe, omringd door heide, bos en indrukwekkende zandverstuivingen. Een verblijf in Hotel 't Speulderbos is een groot avontuur van begin tot eind. De Veluwe is het hele jaar door een geweldig gebied om te ontdekken met kinderen. Wandel of fiets door de bossen, bezoek de Apenheul of ga naar het Dolfinarium. Terwijl u zich ontspant, leven de kinderen zich uit in de speciale speelkamer, in de speeltuin, het zwembad of één van de kinderworkshops zoals fruitspiesjes of chocoladelollies maken of knutselen.

Bilderberg Hotel 't Speulderbos

Ruime familiekamers

Geniet van een comfortabel verblijf op een ruime en sfeervolle familiekamer. In deze hotelkamer heeft u de beschikking over een bad of douche, toilet, föhn, bureau, TV, radio, telefoon en gratis wifi. Daarnaast bevat de kamer een slaapbank waardoor de kamer geschikt is voor maximaal 4 personen.

Voor de kinderen

• Speurtocht door het hotel.

• Wandeling met de boswachter op zaterdag om 15.30 uur (bij voldoende aanmeldingen).

• Er is een kinderbuffet aanwezig.

Korting

• Kinderen t/m 3 jaar verblijven gratis, mits zij bij twee betalende volwassenen op de kamer verblijven.

• Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar geldt een meerprijs van

€ 30,00 per kind per nacht.

• Maximaal 4 personen per familiekamer.

• In de decembermaand ontvangt u een extra korting van € 5,00 per kamer per nacht op uw verblijf.

Inbegrepen

• 2x overnachting in een familiekamer.

• 2x het uitgebreide Bilderberg ontbijt.

• 1x driegangendiner in het gerenoveerde restaurant.

• Vrij gebruik van faciliteiten als zwembad, fitness, sauna, speelkamer.

Niet inbegrepen

• Meerprijs zaterdag € 10 per kamer.

• Gemeentebelasting € 0,91 p.p.p.n.

• Servicecharge €2,20 p.p.p.n. (vanaf 12 jaar).

Boeken

Reisperiode

Dagelijks t/m december 2018 o.b.v. beschikbaarheid

Prijs

Van € 179 voor € 129,50 per kamer per nacht