Spanning en sensatie in Veluws bos

Mijn zoon van 4 vindt het maar wat spannend. „Hoe dansen de bomen dan en zijn er ook beren in ’jullie’ bos?” Twee grote blauwe ogen kijken de receptioniste vragend aan, die op haar beurt een glimlach niet kan onderdrukken. Terwijl ze ons incheckt in het Bilderberg Hotel, midden in het Veluwse Speulderbos, legt ze uit: „Doordat vrijwel alle stammen zijn kromgegroeid, heeft het bos iets mysterieus. In de nevel lijken de eeuwenoude bomen te dansen.”

Het is overduidelijk niet het antwoord waarop onze kleuter had gehoopt. „Máár”, vervolgt ze, „het zou kunnen dat er beren wonen. Ik heb ze zelf nog nooit gezien, maar als papa en mama het goed vinden mag je vanmiddag met een heuse boswachter op pad. Wie weet komen jullie er wel een tegen.”

Gevolgd door een opgetogen mannetje droppen we onze tassen op de kamer en gaan we eerst zelf op ontdekkingsreis. Op gehuurde fietsen duiken we het bos in. Opletten geblazen, want sommige paden zijn vanzelfsprekend wat zanderig. Mountainbikers kunnen hier in ieder geval hun hart ophalen!

"Met de boswachter zoeken naar ’beren’"

Al na tien minuten maken we onze eerste stop, bij het Zandsculpturenfestijn, eveneens in Garderen. Een aanrader! Nog tot en met zaterdag 27 oktober valt er te genieten van waanzinnige kunstwerken van zand. Het thema is ’Hollandse Meesters’, waarbij bekende schilderijen zoals De Nachtwacht en Het Melkmeisje in zand zijn uitgebeeld.

Behalve een bezoek aan de zandsculpturen hebben we geen plan. Gewoon trappen, genieten van de buitenlucht en dan zien waar we belanden.

Zo staan we een kleine veertig minuutjes later op het Kloosterplein van de Hanzestad Harderwijk. Het is markt en we kunnen de verleiding van een warme stroopwafel niet weerstaan. Die geur! Met de fietstassen vol vers fruit en een knapperig stokbrood vervolgen we onze weg. Onder een fris herfstzonnetje houden we een picknick op het Strandeiland Harderwijk, vlak bij het centrum van de stad. Daar kan de kleine ook even zijn energie kwijt voordat hij weer achterop moet. Stiekem kan hij niet wachten tot we terugkeren naar het hotel. De beren blijven intrigeren… We beloven op tijd terug te zijn om op pad te gaan met de boswachter.

Dat wordt doortrappen want ’moeders’ moet en zal eerst nog even langs een geitenboerderij in Putten. Na even googelen belanden we bij de ’Vrolijke Geit’. Er huppelen zo’n zevenhonderd geiten in de rondte en in de bijbehorende landwinkel slaan we allerlei lekkere streekproducten in.

Na het nodige geknuffel en veel te veel geitenkaas- en melk zijn we nét op tijd om onder begeleiding het bos in te duiken. We leren er onder andere dat ’t Speulder- en Sprielderbos al vroeg in de prehistorie werd bewoond. De boeren kapten de bomen met rechte stammen om huizen, schuren en later ook schepen te bouwen. De kromme exemplaren konden ze niet gebruiken en daardoor is een bos vol kromme, in elkaar gegroeide bomen ontstaan.

Het zal onze kleuter een worst wezen, hij verwacht achter elke kromme boom minstens een beer. Helaas, hij moet het doen met twee eekhoorns en een specht. „Oh, maar ik zag ook vleermuizen, echt waar!” Spanning en sensatie en dat in een Veluws bos.

Spannende uitjes

Een bezoek aan pretpark Julianatoren in Apeldoorn mag eigenlijk niet ontbreken. Met name leuk voor kleintjes tussen de drie en acht jaar. Het is er momenteel griezelen geblazen, want het is Halloween in het park! Meer info: julianatoren.nl

Nog meer actie is te vinden in Klimbos Garderen aan de Putterweg. In allerlei ingewikkelde constructies doen tientallen kinderen en evenzoveel volwassen hun uiterste best om ’de overkant te halen’. 19, 20, 26 en 27 oktober wordt de spanning nog eens opgevoerd, want ook het klimbos viert Halloween. Een donker bos, geluiden uit het duister en een touwbrug op hoogte waarvan je het einde niet eens kan zien... Wie durft? Meer info: klimbosgarderen.nl