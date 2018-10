Bobsleebaan na 34 jaar weg uit Efteling

In september 2019 wordt de Bob afgebroken en begint ook de bouw van de nieuwe kinderachtbaan, kondigde het attractiepark dinsdag aan. De nieuwe achtbaan is voor kinderen vanaf vier jaar en is gebaseerd op het Duitse sprookje van de kwajongens Max & Moritz. In het voorjaar van 2020 gaat de nieuwe attractie open. De bouw kost ongeveer 15 miljoen euro.

De aankondiging betekent ook dat de Efteling de komst van een nieuwe attractie in het uitbreidingsgebied van het park met een jaar heeft uitgesteld, tot 2021. De Efteling kreeg vorige maand van de gemeente toestemming om het park uit te breiden met 8 hectare. De eerste ontwikkelingen staan gepland in het gebied ten oosten van het huidige park. Details daarover zijn nog niet bekend.

Bekijk ook: Efteling mag groeien tot 7 miljoen bezoekers

De opvolger Max&Moritz: