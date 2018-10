Recept van de dag: pasta bolognese met venkel en chocolade

Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock

Nieuw is het boek De Gezonde Bourgondiër van Jacinta Bokma. Eindelijk een vegetariërs-boek dat lekker eten voorop heeft staan. Dat wil zeggen: ik bladerde erdoor en zag heerlijke plaatjes. Zoals een pasta bolognese met venkel en chocolade. En dan zie ik in de ingrediëntenlijst een bakje vegetarisch gehakt staan. Plotsdrommels, wat een onzin weer. Heerlijk eten verpesten met een eiwitopklopsel vol onduidelijke ingrediënten van ongrijpbare afkomst? Er is een leuk alternatief. Vlees! Of geen vees, ook lekker want het gerecht klopt verder prima.