Deze Chinese smartphone is een flitsende nieuwkomer

Je moet maar durven: geen Apple heten en toch 999 euro vragen voor een smartphone. Oppo doet het gewoon. Wie? Oppo. Afkomstig uit China, wereldwijd nummer vier op de smartphonemarkt en na Azië deze zomer begonnen in Europa. Maar hier dus nog totaal onbekend.

Wie als nieuwkomer meteen aan de duizend euro-grens gaat zitten, moet wel wat bijzonders brengen. Dat valt niet mee in de huidige Androidmarkt, waar fabrikanten uit dezelfde technologiebakken graaien en uit de nieuwste en duurste componenten hun toptelefoons samenstellen.

Het moet gezegd: Oppo is er met de Find X in geslaagd een onderscheidende telefoon te maken. Het is de eerste op de Europese markt met een voorkant die voor 87% uit een 6,4 inch oledscherm bestaat. De hoeken zijn overigens sierlijk afgerond. De concurrentie, die ruimte op de voorkant moet maken voor cameralenzen en sensoren, komt zelden voorbij een ’screen to body-ratio’ van 84%.

Bekijk ook: Drones worden goedkoper en gaan wereld veroveren

Om toch camera’s te kunnen herbergen, is het topmodel van Oppo voorzien van een klein laatje aan de bovenkant, dat vanzelf uitschuift als de camera wordt ingeschakeld. Ook als de telefoon met een veeg over het scherm tot leven wordt geroepen, popt het laatje met zijn camera kort omhoog om de gezichtsherkenningssoftware zijn werk te laten doen voor de ontgrendeling. Dat gebeurt razendsnel en is dus niet storend. In het laboratorium werkte dat zeker 300.000 keer goed, voordat het mechaniek kuren kreeg, meldt Oppo.

Ook de achterkant van de telefoon oogt fraai. Deze is van glas en laat in het licht een mooie gletsjerblauwe of bordeauxrode glans zien. Voor die bijna duizend euro mag je echter meer verwachten dan een mooi smoeltje. De Find X steunt op een krachtige chip die de apps op de telefoon soepel laat draaien, inclusief splitscreen-opties en snellaadtechnologie die onder ideale omstandigheden het apparaat in 35 minuten van stroom voorziet.

Bekijk ook: Spiegelloze krachtpatser

Minder enthousiast zijn we over de fotografie van de Find X. De geschoten beelden zijn ook bij minder licht nog relatief scherp, maar de belichting is hard en kleuren feller dan in werkelijkheid. Trucs die de telefoon gebruikt voor het vervagen van de achtergrond om mooiere portretten te maken, resulteren soms in een wat grof uitgeknipt effect. Voor 999 euro is dat best kwalijk en bovendien zonde met zo’n prachtig scherm.

Oppo Find X in ’t kort

Oordeel: ✭✭✭

Plus

Prachtig vormgegeven, onderscheidend. De apps draaien soepel en je laadt pijlsnel op.

Min

Product is vrij prijzig en de camera/fotosoftware kunnen beter. De telefoon is niet waterdicht.

Prijs € 999