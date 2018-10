Dit zijn de nieuwste campertrends

De kampeerauto is bezig het populairste vakantievervoermiddel te worden, zo blijkt ook uit de verkoopcijfers. Vorig jaar steeg het aantal nieuw verkochte campers met 22,7 procent en die stijging zet dit jaar onverminderd voort. Op 1 juli stond de teller op 115.359 geregistreerde campers in Nederland – meer dan een verdubbeling in nog geen tien jaar.

De charme van de kampeerauto zit ’m in de vrijheid. Je kunt ze gebruiken voor de vakantie, een sportief weekendje weg of een citytrip. En ze zijn reuze handig voor een feestje aan de andere kant van het land: na een gezellig avondje stap je immers gewoon je eigen bed in. Campers zijn volledig selfsupporting. Ze beschikken niet alleen over comfortabele bedden maar zijn ook uitgerust met een eigen keuken met koelkast en driepits gasstel, een toilet én een douche.

Luxe

Campers worden steeds luxer. Comfortabele loungebanken, panorama-dakramen, ruime douches en luxe toiletten: er is bijna geen campermerk die ze níet in de collectie heeft. En als al die luxe nog niet genoeg is, dan kun je zelfs een uitschuifbare barbecue laten inbouwen, zodat je op stahoogte de worstjes kunt omdraaien in het avondzonnetje. Of je laat een airco op het dak monteren.

Qua rijgemak zijn campers steeds meer te vergelijken met de luxe personenauto. ABS, ESP en automatische versnellingsbakken zijn heel gebruikelijk, maar een fabrikant als Hymer voorziet z’n campers ook van allerlei veiligheidssystemen. Zoals een hillholder die het wegrijden op berghellingen vergemakkelijkt en een computergestuurde rijwindassistent, die plotselinge windvlagen door middel van sensoren corrigeert en de camper in het rechte spoor houdt.

Een trend in camperland is het panorama dakluik, waarvan sommige fabrikanten er zelfs twee plaatsen op het camperdak. Het Sloveense Adria was daarmee een van de voorlopers en voert dit nu ook door in de populaire buscampers, waardoor je het gevoel hebt dat je in een cabrio rijdt.

Binnenverlichting

Een andere trend zijn de loungebanken: twee stuks tegenover elkaar, in de lengterichting. Frankia heeft zo’n indeling, Bürstner, maar bijvoorbeeld ook de nieuw geïntroduceerde Dethleffs Pulse is rijkelijk voorzien van zulke loungeplekken. Bijzonder aan deze wagen is ook de binnenverlichting, waarvoor de Duitse camperbouwer een speciale lichtdesigner heeft ingezet. ’s Avonds breng je sfeer in het interieur door middel van onzichtbaar weggewerkte ledstrips langs het plafond, de vloer en onder bijvoorbeeld het keukenblad. Met een app op je telefoon is ook de koelkast, airco en kachel te bedienen.

De Frankia, met tegenover elkaar geplaatste loungebanken en panoramadak. Ⓒ Thomas Koehler

Caravans en campers worden steeds lichter. Knaus nam het voortouw bij de caravans en koploper Hymer ontwikkelde samen met chassisfabrikant Al-Ko een ronduit revolutionair camperchassis waarbij de dwarsliggers in composiet zijn uitgevoerd. Met dit zogeheten Super Light Chassis (SLC) worden tientallen kilo’s bespaard, terwijl het camperchassis niets in sterkte of stijfheid inboet.

Primeur

De Hymer B-MC, dé primeur op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs. Ⓒ Calvin Mueller

De Hymer B-MC is dé primeur tijdens de Kampeer en Caravan Jaarbeurs die van 10 t/m 14 oktober in Utrecht wordt gehouden. Tijdens de beurs wordt dit technische hoogstandje voor het eerst aan het Nederlandse publiek getoond en verder zijn er tientallen andere nieuwe modellen te bewonderen.

Beursbezoekers kunnen ook proefrijden met campers en er is een ludieke clinic ’Camperen voor Broekies’. Ook de papierwinkel komt aan bod, zoals verzekering, motorrijtuigenbelasting en het rijbewijs: zo’n 90 procent van de tijdens de Kampeer en Caravan Jaarbeurs geëxposeerde campers is met het normale B-rijbewijs te besturen.

Meer info: kampeerencaravanjaarbeurs.nl