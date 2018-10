Petra (54) droomt van een verhuizing naar Zweden

Netto inkomen: 3500-4500 euro (gezamenlijk)

Vaste lasten: 1650 euro

Sparen: 200-1000 euro

Budget

„Ons gezinsinkomen is wat lager dan normaal, omdat ik in een overgangsperiode zit. Ik ben in 2011 voor mezelf begonnen als autismecoach, maar heb nog niet zo lang geleden ervoor gekozen om me te ontwikkelen als businesscoach. Mijn plan is om me over een aantal jaren te vestigen in Zweden en op dat gebied kan ik daar meer bereiken. We hebben gelukkig niet veel nodig. We zetten elke maand hetzelfde bedrag opzij voor de vaste lasten en houden ook rekening met uitgaven aan kleding, kapper, cadeautjes etc. We hebben een potje voor het huishoudgeld, voor investeringen, voor de fun en voor nood.”

Financiële misser

„Ik heb een leaseauto, maar als ik nu weer die keuze had moeten maken, zou ik het niet meer doen. Mijn contract loopt in februari af en dan koop ik gewoon een tweedehands auto. Het leek me wel handig om te leasen, omdat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt en geen onverwachte kosten hebt. Als er iets is, wordt het geregeld. Toch denk ik dat ik goedkoper uit ben met een goed tweedehandsje.”

Duurste aankoop

„Dat is ons stuk land in Zweden, tegen Lapland aan. We hebben er 35.000 euro voor betaald. Veel geld, maar niet voor wat je krijgt: 20 hectare grond in de ’middle of nowhere’ met een vakantiehuisje erop. Het dichtstbijzijnde dorp is 2,5 kilometer verderop en daar wonen vijftig mensen. We gaan dus echt voor de rust, de ruimte en de natuur. We leven daar zoveel mogelijk zelfvoorzienend.”

Ik droom van…

„Wonen in Zweden. Wanneer we emigreren, weten we nog niet. We hebben met de kinderen afgesproken dat we pas gaan als zij op een leeftijd zijn dat ze oprecht kunnen kiezen of ze mee willen of niet. Ons doel is alles zelf betalen, dus niet afhankelijk te zijn van een bank. Als we dan ons huis hier in Nederland verkopen, zijn we hypotheekvrij. We vinden het mooi als we daar zo onafhankelijk en ecologisch mogelijk kunnen leven en daarin ook anderen kunnen meenemen door kleinschalige eco retraites in Wevo Sverige te organiseren.”

