’Op deze boot kun je solo fantastisch zeilen’

„Van op het strand liggen, word ik onrustig. Vanaf het moment dat ik uit huis ging, ben ik actieve vakanties gaan ontdekken. Wandelen, fietsen, kanoën, zeilen… Bij dat laatste ben ik blijven hangen, vanwege de vrijheid die het varen brengt en omdat het bezig zijn met de elementen zo’n leuk spelletje is.

Een of twee keer per jaar ging ik een week mee op de platbodem Gudsekop, een scheepje zonder motor waardoor je echt op een authentieke manier leert zeilen. Het idee om een eigen boot aan te schaffen groeide en in 2001 kocht ik een Kolibri 560. Liefde op het eerste gezicht was het. Een karakteristiek bootje, dat helemaal voldeed aan mijn wensen: van hout, met kajuit en ik kon er alleen mee zeilen.

Tot 2014 heb ik er heerlijk mee gevaren, toen was het tijd voor de Kolibri 660. De grote broer van de 560, vandaar ook de naam: Storebror betekent ’grote broer’ in het Noors. Ik was net in Noorwegen op vakantie geweest toen ik de boot kocht, dus ik vond het wel leuk om een verwijzing te maken. De 660 is wat groter: meer comfort, meer ruimte en een betere zithoogte.

Ook deze boot kun je solo fantastisch zeilen. Ik vaar meestal alleen, dus dat is voor mij een vereiste. Ik doe dit jaar voor de derde keer mee aan de Singlehanded, een zeilevenement voor solozeilers in de herfstvakantie. Het draait niet alleen om wie de snelste tijd vaart, maar ook om hoeveel punten je verzamelt. Het onderhoud van de boot doe ik zelf. Met zo’n houten boot leer je echt wel klussen! De grote klussen zijn voor de winter, als de boot uit het water is. In het voorjaar gaat de Storebror er weer in. Dan probeer ik elk weekeinde te zeilen.

In de vakanties ga ik naar de Wadden, het IJsselmeer op of Friesland in. Ik vind het heerlijk om de rust op te zoeken op het water, maar wel vaak in combinatie met wandelen of fietsen op de wal. Dat actieve blijft er toch in zitten.”

Eigenaar

Anita Oskam (50), accountmanager

Bootmerk- en type

Kolibri 660

Bouwjaar

1999

Werf (gebouwd bij)

Kolibri

Motor

Honda 5pk

Geschatte waarde

12.500 euro

Mooiste reis

„Zeilreis naar Galapagos.”

Toekomstplannen

„Naar de Duitse Wadden.”