Foto’s: binnenkijken in de luxe Oriënt-Express

De kamers zijn ruim, zeer smaakvol ingericht en bieden alle uitzicht op de lagune of op de fraaie tuinen. Het hotel telt twee restaurants van topniveau, twee bars, een spa, een fitnesscenter, een tennisbaan alsmede een verwarmd zwembad van olympische afmetingen. De service in dit hotel van wereldfaam is onberispelijk.

De wagons hebben elk hun eigen historie. In nummer één zat ooit Agatha Christie, de Britse detectiveschrijfster van wie vier miljard boeken werden verkocht. De geestelijke moeder van de ijdele speurneus Hercule Poirot schreef met hem in de hoofdrol ’Moord in de Oriënt-Express’.

Overdressed bestaat niet aan boord van de Oriënt-Express. Smoking en avondjapon in de restauratiewagon? Ja, graag! En anders wordt erg aangedrongen op ’jasje-dasje’ voor de heren, en voor de dames moet het elegant. Jeans, shorts en trainingsbroeken zijn volstrekt uit den boze, ook overdag. Anders coupé-arrest!

Lezersreis

Na bijna 10 jaar vertrekt de roemruchte Venice Simplon-Orient-Express nog éénmaal vanuit Amsterdam! En ú kunt erbij zijn! Na een feestelijk ontvangst op Amsterdam Centraal Station gaat u op vrijdagavond 1 november 2019 met de meest historische trein ter wereld op weg naar Venetië. Er zijn slechts 172 plaatsen beschikbaar op deze bijzondere reis.