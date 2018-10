Nederlandse vakantieganger googelt het meest op Griekenland

Dit is ruim 3.500 keer meer dan het op een na populairste land, Turkije, dat gemiddeld 7.500 per maand werd gezocht.

Online marketingplatform SEMrush deed het afgelopen jaar onderzoek naar het zoekgedrag in Google van Nederlandse consumenten in relatie tot vakantiebestemmingen.

Verre reizen

Het onderzoek toont verder aan dat Nederlanders het vaakst naar Japan zoeken als ze meer willen weten over reizen. Ruim 1.250 maal per maand wordt er door Nederlanders gezocht naar de zoekterm Japan in combinatie met reizen. Op de tweede en derde plaats staan Canada en Vietnam.

Tickets

Over de afgelopen twaalf maanden is Thailand het land waarvan de gemiddelde Nederlander momenteel het vaakst naar tickets zoekt. Gemiddeld werd dit 780 keer per maand gezocht. Na Thailand komt Suriname, een populaire bestemming onder veel Surinaamse Nederlanders. Malta staat op de derde plaats.