Stunt: vakantiehuis boeken, betalen voor twee

„Voor ons is het een groot avontuur”, vertelt Matthijs Bijkerk (23), student aan de Erasmus Universiteit. En daar houden ze van, Matthijs liftte samen met Arnoud Klop (23) eerder al eens naar Marokko. „We willen anderen graag laten meegenieten van onze avonturen, daarom bedachten we het ’huis met impact’.”

Het concept houdt in dat vakantiegangers betalen voor twee weken, waarvan een week voor een minderbedeelde is. Vakantiegangers kunnen kiezen uit twee opties: of ze schenken de tweede week aan een bekende met financiële zorgen, of het geld wordt opgespaard om via een hulpverleningsorganisatie een vakantie te schenken.

Te koop voor een euro

Veel huizen in Italiaanse dorpjes staan te koop voor een euro. Het begon als een grap van Matthijs om zo’n huis te kopen en verbouwen. „Maar Arnoud nam het serieus. Voor we het wisten waren we onderweg naar Italië om huizen te bezichtigen.” Het huis dat ze kochten was duurder dan een euro, maar daar hoefden ze ook minder aan te verbouwen.

De mannen besteedden hun zomervakantie aan klussen. „We zijn helemaal opgenomen in de dorpsgemeenschap en noemen onze buren al opa en oma.” De twee zijn nu even terug in Nederland, Matthijs moest tentamens maken. Vandaag vertrekken ze weer. „Over een maand moet het af zijn.”