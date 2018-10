Recept van de dag: gestoofde kastanjes

Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RM

Een lezeres had kastanjemeel gekocht en vroeg zich af of daar iets mee ’te doen’ was. Grappig, half Europa voedde zich ooit met kastanjes. Niet voor niets plantten de Romeinen eertijds overal tamme kastanjes om hun troepen mee te voeden. In Italië worden nog geweldige pasta’s met kastanje gemaakt. Weet je een boom met tamme kastanjes, rapen dan! Of koop ze.