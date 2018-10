Tips van lezers: deze verborgen parels in Nederland zijn de moeite waard

Het fijnst van geheime plekken is dat er geen drommen mensen rondlopen, reden dat velen schrijven de geliefde locatie niet te willen prijsgeven... Dus tips van lezers die wél willen delen. Dat zijn er gelukkig een hoop!

Carel van der Horst noemt Caatje aan de Lek (Culemborg), Mark Bergmans de Davidsplassen in Dwingeloo, Hilly de Haas heeft genoten in de 'Boomstamhut' in Hellendoorn. Moniek Visser is dol op het dorp Wenum-Wiesel (Gelderland), 'dagelijks vossen, reeën en dassen'. Het duingebied van Hargen aan zee, schrijft José Verplancke. Nooit van gehoord!

Rhody Brugge tipt nationaal park Rozendaalsche veld in Rozendaal. Miranda Rossél maakt foto's in Heerhugowaard van de straatjes met watertjes en bruggetjes. "Krijg weleens de vraag waar ik mijn foto's maak en men is altijd verbaasd over het antwoord." In het gehucht Sanfurd, aan het water met een kerkje, heeft de tijd stilgestaan, schrijft Aleida de Boer.

Landgoed Bornia bij Zeist is volgens Joey Nieuwkerk een echte aanrader. Hadassah laat weten dat Het Schelpenstrandje bij Schellinkhout, de perfecte plek is om te suren. D. Roos roemt De Rijp, "absoluut het mooiste dorp in Noord-Holland". Als laatste: Landgoed de Paltz in Soesterberg.

Stadspark

„Een punt van aandacht verdient Natuurpark Berg & Bos, een stadspark in Apeldoorn. Iets wat gaat leven als je erdoorheen loopt.”

Arnoud Mark de Boer

Fries genot

„Ben een Amsterdamse, maar voor prachtige natuur, rust en water moet je in Eernewoude/Earnewald in Friesland zijn. Bootje varen, natuur kijken met een zonnepanelenboot zodat de herten en vogels je niet horen aankomen: bijzonder. Een fietstocht via pontjes van eilandje naar eilandje is een manier om van de natuur te genieten. Alom puur genieten daar.”

Johanna Nieme

Lieflijk

„Ik wil graag het dorpje Stokkum 'nomineren'. Het ligt in een dal en vanaf de Stokkumse molen(bult) kijk je prachtig op dit dorp met z'n lieflijk kerkje. Alsof je in de Eiffel of in Sauerland bent. Er is geen doorgaande weg! Wel voor fietsers, die door het bos over een verharde weg naar Elten (Duitsland) kunnen. Stokkum ligt enigszins verscholen en dus geïsoleerd.”

Frank Wissink

Westerwolde

„Het mooiste gebied in Nederland is Westerwolde in Groningen. Tussen het mooiste klooster van Nederland in Ter Apel, vestingen Bourtange en Oudeschans en de Burcht in Wedde. Wandelen, fietsen en kanoën, door de mooie natuur.”

Gré Zwinderman

