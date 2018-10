15 x de leukste adresjes in Harderwijk

SHOPPEN

De Gelderse Hanzestad kent een gevarieerd winkelaanbod. Natuurlijk ontbreken de ketens niet. Maar juist de mix met zelfstandige ondernemers maakt Harderwijk plezierig om te winkelen.

Design

Designmeubelen, woonaccessoires en tijdloze interieuritems zijn volop aanwezig. Bij Conceptstore No 7 (2) verkoopt eigenaresse Tamara haar collectie Goodies by Tamara. Adres: Hondegatstraat 11-13

Accessoires

Bijzonder is ook woon/cadeauwinkel By Juut, gevestigd in een gezellig 17e-eeuws pand. Met woonaccessoires, kaarten, kunstbloemen en kleine meubelen. Het pand is bijzonder door oude glas-in-loodramen in de voorpui. Binnen tref je kaarsnissen aan. Adres: Smeepoortstraat 3

Proost

Bij de WijnCirkel aan de Schoenmakersstraat vind je mooie, veelal Franse en Italiaanse wijnen (5).

GENIETEN

Historisch

In restaurant Basiliek, gevestigd in de oude kapel, kookt chef-kok Rik Jansma de sterren van de hemel, waarvan er één voor de Basiliek in de beroemde Michelingids terechtkwam. Brandsma’s echtgenote Tabitha legt de gasten in de watten. Adres: Vischmarkt 57 L

Sterrenniveau

Bij 2-sterrenrestaurant Het Nonnetje aan de Vischmarkt verliezen chef-kok Michel van der Kroft en gastheer Robert-Jan Nijland hun gasten geen moment uit het oog. Een lunch of diner bij een van deze restaurants is een culinaire beleving van hoog niveau. Adres: Vischmarkt 38

Verleiding

Bij patisserie Patrijs (1) maakt Masterchef Hilde van Maanen dagelijks de lekkerste handgemaakte verleidingen zoals gebakjes, macarons, bonbons, (bruids)taarten en ijs. Probeer daar maar eens voorbij te lopen! Voor fijnproevers beslist de moeite waard. Adres: Hondegatstraat 4

Hofleverancier

De Ouderwetse Bakkerij (3) bakt al sinds 1839 de lekkerste kampioensbroden. Ze mogen zich dan ook hofleverancier noemen. Alle producten worden op ambachtelijke wijze gebakken. Probeer vooral de Zeebeer, vernoemd naar de historische zeeweringen. Adres: Kleine Marktstraat 1

DOEN

Unieke musea

Bij het Stadsmuseum Harderwijk aan de Donkerstraat vind je naast exposities de historie van Harderwijk. In de Historische Snijkamer van de voormalige universiteit vind je het Marius van Dokkum Museum. De schilder is wekelijks aanwezig en werkt live aan een levensgroot schilderij.

Wandeling

Er start dagelijks (14.00 uur) een stadswandeling vanaf Hotel Baars aan het Kerkplein. Onder leiding van een ervaren gids beleef je in 1,5 uur de schoonheid van de stad.

Winters

Vanaf 29 november kan er wekenlang op de Markt worden geschaatst. Het foodfestival “Heilige Boontjes” met sfeervolle kerstmarkt aan de Markt mag zeker niet worden gemist. Het jaar 2019 start met een nieuwjaarsduik op het Strandeiland bij Walhalla. De winteractiviteiten worden afgesloten met huiskameroptredens rond de Vischmarkt tijdens het Donkere Dagen Festival.

Flipper

Ongetwijfeld is een bezoek aan het Dolfinarium (4) nog steeds de moeite waard, evenals Molen de Hoop en de Grote Kerk. In de bosrijke omgeving zijn prachtige wandelroutes.

Strand

Op de nieuwe boulevard, in de nieuwe havens (6) en op het Strandeiland ontdek je de schoonheid van het water. Meer met je boot aan in de nieuwe stadshaven, naast de Vischpoort. Slenter langs de vele terrassen aan de boulevard of geniet van het strand, het Veluwemeer en de hippe strandtent Walhalla. Info: heerlijkharderwijk.nl

SLAPEN

Ontvluchten

Logeren in een gezellige B&B in het centrum van de stad of net daarbuiten? Op de Vischmarkt vind je het StadsLogement, gelegen boven de CuliWinkel met uitzicht op de Vischpoort.

Open armen

Bij B&B Onder de Dekens aan de grote Oosterwijck ontvangt gastheer Geert Dekens je met open armen. Gelegen op een steenworp afstand van de oude haven, de molen en de Vischafslag.

Rust

Wil je even de drukte van de stad ontvluchten, reserveer dan een van de twee appartementen bij de Stadsboerderij aan de Wijburglaan nabij het station.

Zo kom je er

Via de A28 afslag Harderwijk arriveer je binnen vijf minuten met de auto in het centrum. Er is voldoende parkeergelegenheid. Er zijn prima busverbindingen en de treinenloop is uitstekend. Vanaf Zwolle of Amersfoort stoppen de intercity’s een aantal keren per uur.

