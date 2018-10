Filmrecensie: ’Superjuffie!’ ✭✭✭✭

Het zijn spannende tijden voor juf Josje. Als zij les gaat geven op een nieuwe school, betrekt zij het verlaten landhuis van haar verdwenen tante. Daar ontdekt zij een magisch masker dat haar superkrachten geeft. Niet alleen kan Josje opeens met dieren praten, ook kan zij als een groene tornado door de lucht vliegen. Wanneer er in de plaatselijke dierentuin een klein tijgertje verdwijnt, komen Superjuffie en haar leerlingen in actie.

Superjuffie! is de verfilming van het gelijknamige jeugdboek van Janneke Schotveld. De teams achter Mees Kees en Dummie de mummie bewerkten haar creatie voor het witte doek, met als resultaat een sprankelende mix van avonturen als Superman, The mask, Dr. Dolittle en Ace Ventura: pet detective. Stralend middelpunt van dit filmfeestje is de frisse spring-in-’t-veld Diewertje Dir (Mees Kees). Als onbevreesde wervelwind met flair en humor redt zij dieren in nood en zet ze schurken op hun nummer. We kijken nu al uit naar de verfilmingen van de andere zes delen uit de Superjuffie!-reeks.