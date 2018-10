Filmrecensie: ’Rafaël’ ✭✭✭✩

Rafaël is gebaseerd op het verhaal van een Eindhovense kapster en haar Tunesische man, dat in 2011 wereldnieuws werd. Onlangs getrouwd en klaar voor de bevalling in Nederland, probeert het stel in de openingsscène weg te komen uit het onrustige Tunis. Als Nazir bij de grens wordt tegengehouden omdat de huwelijkspapieren niet blijken te kloppen, belooft hij dat hij snel achter Winny aan zal komen. Daar blijkt hij zich echter flink op te verkijken. De vluchtelingenroute lijkt de enige mogelijkheid om naar Europa te komen. Intussen schakelt Winny vanuit eigen land én terug in Tunesië alle denkbare organisaties in.

Die gespleten verhaallijn biedt in Rafaël gelegenheid om het vluchtelingenprobleem van twee kanten te laten zien. Door Winny’s ogen zien we de logge ambtenarij waarin wetten belangrijker zijn dan mensen, via Nazir maken we de verschrikkingen van de reis over zee en in kampen mee. Een bijtend contrast, waar regisseur Ben Sombogaart soms helaas te veel theatraal sentiment overheen giet. Maar wat vooral blijft hangen is hoe dit verhaal bol staat van de frustratie en radeloosheid. Klaver weet dat sterk over te brengen.