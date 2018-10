Filmrecensie: ’Bad times at the El Royale’ ✭✭✭✩

Schrijver-regisseur Drew Goddard was eerder verantwoordelijk voor de horrorhit The cabin in the woods (2012) en het scenario van de tv-serie Lost. Schakelend tussen heden en verleden bezorgt hij de bioscoopbezoeker dit keer een verrassende achtbaanrit in sixties-stijl, geholpen door puik acteerwerk en pakkende dialogen.

Op de klanken van onverwoestbare klassiekers uit de Wurlizter-jukebox in de lobby, springt Goddard speels om met allerlei jaren 60 clichés. Zo mag Chris Hemsworth zich als leider van een hippiesekte van zijn beste én zijn slechtste kant laten zien. Terwijl Miles (Lewis Pullman) als de enige resterende werknemer van dit voormalige tophotel niet alleen iets weg heeft van Hitchcocks Norman Bates (Psycho), maar ook trekjes vertoont van een getraumatiseerde Vietnamveteraan.

Miles is een professionele voyeur met wroeging, wiens gegluur ook ons een inkijkje biedt in de verborgen levens van de gasten. De regisseur doet daar nog een schepje bovenop met korte flashbacks die een indruk geven wat er aan hun hotelverblijf vooraf ging. Dat is lang intrigerend en spannend. Al valt Bad times at the El Royale uiteindelijk in herhaling en stapelt de film tijdens de speelduur van 2 uur en 20 minuten nét wat teveel verwikkelingen, onthullingen en perspectiefwisselingen op elkaar.