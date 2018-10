Filmrecensie: ’Sobibor’ ✭✭✩

Hoog tijd voor een nieuwe film over deze held, vond Konstantin Khabensky. De Russische regisseur maakte Sobibor waarin hij zelf de rol van Pecherski speelt. Met duizenden Joden komt deze Russische krijgsgevangene met de trein aan in Sobibór. Een strijkorkestje heet hen welkom, terwijl uit megafoons schalt: ’Welkom in uw nieuwe leven.’ Maar wanneer het kamp de hel op aarde blijkt, ontwikkelt Pecherski met enkele medegevangenen plannen voor een revolte.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de opstand in het concentratiekamp in Polen plaatsvond. Maar het eerbetoon dat Sobibor zou moeten zijn, is een zwalkende film geworden. Het is alsof Khabensky niet kan kiezen tussen een hels kampdrama en een heroïsch ontsnappingsavontuur. De regisseur lijkt voor effectbejag te gaan door vooral duivelse vernederingen, martelingen en executies te tonen; Pecherski’s motivaties en ontsnappingsstrategie blijven teleurstellend onderbelicht.