Filmrecensie: ’Zwaar verliefd’ ✭✭✭

Zoals veel vrouwen, ziet Isa zichzelf niet zoals anderen dat doen, namelijk als de leuke vrouw die ze is. Op dat punt is Zwaar verliefd, naar het boek van Chantal van Gastel, helaas zeer herkenbaar. Isa maakt direct korte metten met Rubens flirtpogingen. Zo’n man kán haar namelijk niet leuk vinden. Of wacht, misschien als ze nou eens de Bossche bollen liet staan, haar jaarvoorraad chips in de vuilnisbak kieperde en met haar zusje meeging naar de sportschool?

Het verhaal is een invuloefening. Isa moet erachter komen dat het niet gaat om wat anderen van haar vinden, maar om hoe ze zich over zichzelf voelt. De invulling van de hoofdrollen is gelukkig een stuk lekkerder. Zowel Barbara Sloesen als Jim Bakkum zijn gemaakt voor luchtige romcoms als deze. Beiden komen oprecht grappig en sympathiek over. Zelfs in zo’n mate dat ze de film ondanks de vele onnodig zwaar aangezette en daarmee onrealistische scènes, overeind weten te houden.