Recept van de dag: kip met drakenkruid

Nodig voor 2 personen:

• 20 gr boter

• 2 stevige kippenborsten

• 2 eetl verse dragon

• 100 ml witte wijn

• 150 ml crème fraîche

• zout en zwarte peper

• drupje groene tabasco

Bereiding:

Smelt de boter en bak de kippenborsten, met vel dus, rondom bruin. Nieuwe klont boter erbij en zachtjes een minuut of acht garen. Tot ze goed gaar zijn. Haal even uit de pan. De hitte hoog, wijn erin. Aanbaksels losroeren. Dragon erbij, vers dus, en even mee aanzetten. De room erbij. Afmaken met een drupje groene tabasco en leg het vlees terug in de saus tot het tijd is de kip in plakjes te snijden om ze met de saus te serveren. Wat mag erbij? Een ovengebakken bloemkool en een groene salade.

In het glas een alcoholvrije Palm.

PS: van de week op de culinaire beurs in Maastricht, niet één alcoholvrij bier op de tap. Belachelijk. Nederlandse horeca hoort echt bij de langzaamste ter wereld.