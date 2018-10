Kat bang voor kattenluik? Dit kun je doen

Piet Hellemans: „Kattenluiken die door de chip van de katten worden geopend, hebben het grote voordeel dat er geen vreemde poezen naar binnen kunnen. In gebieden met veel katten kan dat stress en vechtpartijen voorkomen.

Als een kattenluik is vervangen, moeten de beestjes hier vaak aan wennen. Door het luik met een stuk tape continu open te zetten, kan de kat aan de doorgang wennen zonder dat het luikje ervoor hangt. Als je dan met twee personen, ieder aan één kant van de doorgang, met wat lekkers of het favoriete speeltje van de kat gaat zitten, zal deze merken dat de doorgang niet eng is en hij er gewoon doorheen kan.

Oefen dit een paar dagen met het luik open. Als dit goed gaat, kan er verder worden geoefend met het luikje voor de doorgang. Succes en veel plezier met trainen!”

