Zo maak je je leren schoenen schoon

1. Een vetvlek haal je uit leer (bergschoenen, laarzen) door het af te nemen met een sopje van groene zeep. Laten drogen en insmeren met ledervet.

2. Waterranden in leer zijn ook te behandelen met water en schoonmaakazijn. Laten drogen, daarna poetsen met schoensmeer.

3. Schimmel op leer? Veeg met een borstel zoveel mogelijk schimmel weg en wrijf de vlek in met gelijke delen water en schoonmaakazijn. Maak het leer niet te nat. Goed laten drogen en daarna poetsen met schoensmeer.

4. Vetvlek in nubuck? Strooi er wat talkpoeder op, dit absorbeert vet. Als er na het wegvegen van het talkpoeder nog een vlek zichtbaar is, wrijf je deze in met wat schoonmaakazijn op een tandenborstel. Laat de schoen drogen en behandel hem daarna met een speciale nubuck- gom om de ruwe structuur terug te halen.

5. Even geen schoensmeer voorhanden? De binnenkant van een banaan laat leer weer prachtig glimmen.

