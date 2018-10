Deze compacte dieselauto’s koop je voor €7.500

Occasionselectie

Ford Fiesta (2008-2017)

Een Fiesta is een échte Ford: de compacte gezinsauto heeft een goed afgestemd onderstel, stuurt precies en is een plezier om mee te rijden. Met 295 liter is de bagageruimte net iets groter dan die van de concurrentie. De 95 pk 1.6 liter diesel (1 op 20) is vlot. Fiesta-diesels zijn dun gezaaid, maar via gaspedaal.nl vinden we een witte driedeurs Titanium-uitvoering (2014, 109.000 km) bij een autobedrijf in Oud-Beijerland voor € 7449.

Peugeot 208 (2012-heden)

De Peugeot 208 is al zes jaar op de markt en behoort nog steeds tot de fijnste auto’s in de compacte klasse. Het veercomfort een groot pluspunt. Het stuur is sterk bekrachtigd. Ben je daar eenmaal aan gewend, dan ervaar je de 208 als stabiel en lekker wendbaar, zeker bij het parkeren! De fijne diesel rijdt 1 op 20. Er staat een zilvergrijze vijfdeurs 1.4 HDi Active (2012, 88.000 km) voor € 7450 bij een ‘vreemd merk’-dealer in Utrecht.

Volkswagen Polo Blue Motion (2010-2015)

De Blue Motion heeft een 1.2-liter driecilinder dieselmotor. Die krachtbron trilt nogal en laat zich goed horen. Daarbij levert hij bij lage toerentallen weinig trekkracht, waardoor hij nogal traag is. Daar staat tegenover dat je er eenvoudig 1 op 20 mee rijdt. Verder is hij best comfortabel. Op gaspedaal.nl zien we in Amersfoort een witte vijfdeurs in de Comfortline-uitvoering (2011, 107.000 km) voor € 7490.

Oordeel van de Wegenwacht

Ford Fiesta

Vooral de elektronica speelt deze generatie Fiesta’s parten, maar gelukkig gaat het in de regel om kleinigheden. Berucht is een massacontact bij het linkerachterlicht waardoor de hele auto in de war raakt. Kwestie van goed vastzetten. Bekend is ook een motor die niet meer reageert op het gaspedaal als de bestuurder per ongeluk de pedaalregeling lostrapt.

Peugeot 208

Er zijn maar liefst vijf verschillende dieselmotoren in de 208 gebruikt, van 68 tot 120 pk. Bij de Wegenwacht zijn er geen vaker voorkomende euvels van bekend. Dat geldt wel voor de 2-Tronic automatische transmissie die onder meer in de e-HDi zit. Een losse massakabel onder de accu legt heel de auto lam, maar dat kan de Wegenwacht verhelpen.

VW Polo Blue Motion

Een slecht lopende motor in combinatie met een knipperend voorgloeilampje verwijst naar een vastzittende EGR-klep. De Wegenwacht kan die met een gerichte tik tot de orde roepen, waardoor de Polo zonder verdere kosten kan doorrijden. Als het vaker voorkomt, moet er een nieuwe klep in en dat is wel een dure grap.

Ons advies

De meest verkochte voormalig ’spaardiesel’ is niet per se het beste aanbod. Wij verkiezen de Peugeot boven de Volkswagen, hoofdzakelijk vanwege het geboden rijcomfort van de Fransman.

