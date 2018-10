Cruisevakantie met kinderen

’Buongiorno, my name is Daan!” Enthousiast komt ons zoontje op ons afgestormd. Vol verbazing kijken we elkaar aan. Sinds wanneer spreekt meneer zijn talen? Op zijn vuurrode wangen prijkt een geschminkte Nederlandse vlag. We krijgen een knuffel, maar dan wordt het tijd voor een serieus gesprek. Althans, dat vindt onze kleuter.

Met opgeheven vingertje: „Goed, ik ga nu met jullie mee, maar dan mag ik morgen wel weer naar de Kids Club.” Een prima deal. Onze gedachten dwalen al af naar dek 10 waar we net drie uur lang in alle rust konden luieren. En honderd pagina’s uit een boek hebben kunnen lezen zónder iedere vijf minuten gestoord te worden met voedsel-, speel- of toiletverzoekjes.

Natuurlijk is het geweldig om van alles met je kind te ondernemen, maar even een paar uurtjes voor jezelf brengt rust in de tent. Of beter gezegd: aan boord.

De Costa Mediterranea, afgemeerd in een adembenemend mooi Noors fjord.

"’Animators’ ontfermen zich tot diep in nacht over kroost"

Het is dag twee op de Costa Mediterranea en een zogenoemde zeedag. Vanuit Amsterdam zijn we op weg naar Bergen (Noorwegen) en omdat we het schip toch niet kunnen verlaten, besluiten we Daan de kinderopvang te laten zien. Een goede zet, want wat geniet-ie! De 34-jarige Fabio uit Brazilië is een van de zeven medewerkers in de Kids Club. „We noemen onszelf animators en net als de kinderen komen we uit alle windstreken.”

Vandaar dat Daan ineens een paar woordjes Spaans, Engels en Italiaans spreekt!

Petje af voor de creativiteit en deskundigheid van de animators. Iedere dag bedenken ze een ander thema en passen daar de activiteiten op aan. Zo was het vandaag circusdag en hebben ze samen met alle kinderen een tent opgezet en optredens verzorgd.

We hebben ogen op steeltjes als we ontdekken dat Costa’s Kids Club gratis is en elke dag beschikbaar van negen uur ochtends tot half twee ’s nachts. Pardon? Vakantie draait toch om samen tijd doorbrengen en daarbij bestaat er ook nog zoiets als een bij de leeftijd passende bedtijd, toch?

Kostbaarste bezit

Een animator fluistert: „Sommige kinderen brengen hier hele dagen door, ze lunchen én dineren met ons. Het is voor de ouders, in goed overleg, ook toegestaan om van boord te gaan om bijvoorbeeld deel te nemen aan excursies die minder geschikt zijn voor de kleintjes.” Bijvoorbeeld aan een hike naar de Preikestolen of een intensieve mountainbiketocht naar de watervallen bij Åndalsnes.

Ongetwijfeld is je kostbaarste bezit bij de opvang in goede handen, maar dat gaat ons toch te ver. Dan maar geen vier uur durende hike, die beroemde rots is ook per boot te bereiken. Eronderdoor is vast minstens zo indrukwekkend. En die watervallen? Even zo mooi vanuit de trein!

De enige voorwaarden die aan het gebruik van de Kids Club hangen, is dat de kinderen zindelijk moeten zijn. De leeftijdsgrens is van 3 tot en met 11 jaar. Voor de allerkleinsten is er een Peppa Big-ruimte waar, mét de ouders, naar hartenlust kan worden gespeeld.

Ook voor (groot)ouders met puberend kroost is er voldoende vertier. Op dek 5 kunnen tieners tot 17 jaar terecht in de Teen Club. Airhockey, gamestations, maar ook georganiseerde activiteiten zoals een ’selfie-tour’, hippe danslessen en sportspelletjes staan er op het programma. „Zo’n cruise is best oké”, bromt een 15-jarige terwijl hij onafgebroken tafeltennist met zijn ’scheepsmaatje’. Beiden komen uit Duitsland en ze ontmoetten elkaar aan boord. „Ze hadden alleen de zwembaden iets groter mogen maken, want daar kunnen we helemaal niets mee. Behalve de glijbaan op het bovenste dek, die is vet! Oh, en die bubbelbaden zijn super chill.”

Fabelachtig mooi

Waar het tijdens een cruisevakantie ook niet aan mag ontbreken, is goed voedsel. Laten ze daar aan boord een overvloed aan hebben! Houd je kinderen in de smiezen, want zowel de zoete als hartige verleiding ligt overal op de loer. Gelukkig biedt het schip voldoende sportfaciliteiten, dus ook aan beweging geen gebrek.

Ondanks dat het schip immens is, zijn we toch blij als we ’s ochtends weer ergens aanmeren. Slapen doen we overigens alle drie heerlijk in onze hut en de gordijnen openen is elke keer een feestje, want wat zijn die Noorse fjorden fabelachtig mooi.

Tijd om onze zoon ’uit te laten’. We hebben z’n loopfiets meegenomen zodat we langere afstanden kunnen afleggen als we aan wal gaan. In volle vaart crost hij van de loopplank, onderweg ’highfivend’ met personeelsleden. Onze oer-Hollandse verschijning valt op bij de bemanning die voornamelijk van de Filipijnen afkomstig is. Terwijl hij langs hen zoeft, doen sommigen een poging om door z’n blonde haren te woelen of hem een aai over z’n wang te geven. Daan vindt het best, hij voelt zich helemaal thuis op zijn ’vakantieboot’.

Vrees niet dat de koters het schip overnemen, want het is nog steeds ’de grijze golf’ die domineert. Maar er wordt rekening gehouden met en genoten van elkaar. Niet voor niets is Costa een Italiaanse rederij, waar samenzijn met familie hoog in het vaandel staat.

Varen met kids

Zoek voor vertrek uit wat u op welke bestemming zou willen doen. Sommige excursies onderneem je nu eenmaal beter zonder kinderen, al wordt er eigenlijk altijd een goed alternatief geboden. Boeken aan boord is gemakkelijk en u bent verzekerd van een plek, maar het is prijzig.

Als u een beetje tempo maakt, kunt u ook prima tickets voor bijvoorbeeld een trein- of bootexcursie kopen bij een lokaal bureau. Houd er rekening mee dat er soms meerdere cruiseschepen tegelijkertijd aanmeren, wat betekent dat er een paar duizend man wordt ’losgelaten’.

Zorg voor antislipsokjes of waterschoentjes om ongewenste glijpartijen van uw kind(eren) aan boord te voorkomen.

Kapitein voor een dag

Hoogtepunt voor iedere trotse ouder en hopelijk hun kroost is de allerlaatste dag. Dan kun je je kinderen tot kapitein of prinses laten omtoveren. Voor 49 euro worden ze in fraaie kostuums en jurken gehesen, met bijbehorende accessoires en make-up. Een officiële ceremonie inclusief diploma-uitreiking vormt de afsluiting.

Meer informatie over cruisen met Costa: check de website!