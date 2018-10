Recept van de dag: herfst-asperges

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Weet je wat, we gaan iets heel geks maken. Bijvoorbeeld omdat het in oktober 25 graden is. Ik heb altijd potjes asperges in huis. Er zijn vrienden en vriendinnen die er speciaal voor komen. In Spanje is het een lekkernij, asperges uit blik.