Deze gouden Corvette is een rijdend kunstwerk

„Ik heb heel veel Amerikanen gehad. Mijn eerste was een Ford Mustang Mach One. Ik heb een Mustang 289 uit 1967 gehad, een Pontiac Trans Am 6.6 van Smokey & The Bandit, maar ook een Plymouth Premier, Camaro’s, Firebirds, Jaguars en negen Corvettes.

Ik ben kunstenaar en heb mijn leven lang graag gekleurd. Ik smeer overal verf op. Op een gegeven moment was deze Corvette aan de beurt. Ik heb mezelf een jaar lang opgesloten in mijn atelier en de auto met goudverf met de hand beschilderd. Alles wat in mij opkwam, schilderde ik erop, van songteksten van Rage Against The Machine en mijn vrouw Karin tot Tony Koek, een vriend die altijd koek meebrengt als hij langskomt. Het eindresultaat heb ik opgedragen aan onze doodgereden hond Coby. Hij had iets met de Corvette. Als hij het atelier binnenkwam, plaste hij er altijd tegenaan.

In 2013 heb ik de Corvette als kunstobject voor ons huis geplaatst op een stelling van vier meter hoog. Daar was de gemeente het niet mee eens. Als tegen-statement heb ik de Corvette vervangen door een beeld van een gouden dame op een toiletpot met een dildo op haar hand. Soms zet ik haar in de Corvette, met het dakpaneel eruit, en ga ik een stuk rijden. Kunst in beweging.

Als ik ergens sta te tanken, en dat gebeurt nogal eens met een 5.7 V8, vragen mensen vaak of ze de lak mogen aanraken. De laklaag is opgebouwd uit 700.000 schildersbewegingen en voelt aan als een menselijke huid. Behalve een kunstobject is het een echte sportauto. Hij heeft een 350 cubic inch smallblock V8 met tuned port injection. Hij komt goed vooruit, alleen wil de kont voortdurend uitbreken. Mijn vrouw rijdt liever niet mee, maar dat kan ook aan mijn rijstijl liggen.

Al mijn dromen in het leven zijn uitgekomen. Dat geldt ook voor deze art-Corvette. Als kunstwerk is het af, maar zeker weet ik dat nooit. Misschien bedenk ik morgen weer iets nieuws.”

Eigenaar

Frans Ouwerkerk (64), beeldend kunstenaar

Auto

Chevrolet Corvette C4 Targa 5.7 V8 TPI, 1985

Geschatte waarde

100.000 euro

Gemaakt

1984-1996

Motor

5,7-liter achtcilindermotor, 233 pk

Topsnelheid

241 km/u

Toekomstplannen

„Als kunstwerk is hij af. Denk ik.”