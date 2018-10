’We heffen een glas vijgennat’

In onze eigen tuin hebben we een vijgenboom die om het jaar zijn vruchten prijsgeeft. Na 2016, nu dus 2018. Waar vrouwlief haar eigen honing imkert en succesvol aan de man brengt onder de naam ’Mo’s honingpotje’, claimt ondergetekende zijn eigen jam. ’Piets Vijgenblad’ is zeer gewild onder dames uit de buurt.

Wat heeft een goed vijgenjaar nou te maken met deze wijncolumn? Een terechte vraag, maar wie eenmaal de xarel.lo van Albet i Noya proeft, snapt het meteen.

Xarel.lo is een witte druif waarvan normaal gesproken alleen bubbelwijn wordt gemaakt en Albet i Noya is een van de grotere cavaproducenten uit Penèdes in Noord-Spanje. Bij Albet maken ze sinds een tijdje ook stille wijn, waarbij die van 100% xarel.lo de hoogste ogen gooit.

Hun xarel.lo komt dan ook van 80 jaar (!) oude stokken uit de hoogste wijngaard. Na een strenge selectie met de hand en fermentatie met natuurlijke gisten rust de wijn zo’n zes maanden in cementen amfora’s en vaten van acaciahout. Een luxe behandeling.

Vroeger hadden we weinig met xarel.lo (behalve dan als onderdeel van een blend voor cava), maar op deze manier levert het een fantastische stille wijn op. Het is het zoveelste bewijs dat minder edele druiven baat hebben bij een juiste aanplant en moderne techniek.

Bij ons hartige vijgentaartje met geitenkaas heffen we dit heerlijk glas ’vijgennat’.

Albet i Noya El Fanio 2017

Floraal (jasmijn, kamille) en in de smaak vóóral vijg, aromatisch met een klein mintje in de afdronk.

Importeur: sligro.nl

Prijs: €10,90

