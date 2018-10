Zo maak je een oer-Nederlandse appeltaart

Vertel mij nu eens wat er lekkerder is dan appeltaart met slagroom. Nou, zelfgemaakte appeltaart! De industrie overstelpt ons met zogenoemde ’oma’s appeltaarten’ die echt nooit een oma hebben gezien. Akelig zoet en nooit ook maar een beetje knapperig. Misschien is knapperig niet het juiste woord, maar wat dan? De korst moet verkruimelen, maar niet te droog zijn. Blijft die keihard, dan weet je dat de taartbakker het deeg veel te lang heeft gekneed en te warm heeft laten worden bij het uitdrukken van het deeg.

Ik blader even door de ’bijbel van de bakkers’, een krankzinnig boek van een groep compleet gestoorde Amerikanen die op zoek zijn naar kookperfectie. The backing illustrated heet het boek. Ja, Dutch apple pie en ze zeggen dat ze dertig taarten hebben gebakken voordat ze het perfecte recept hadden. Ik verslind het verhaal, maar schrik dan: kruimels? Ze zeuren oeverloos over de kruimels. En over de binding van de room met de appelmoes. Appelmoes? Wat is dit voor een recept? Het blijkt een appeltaartrecept dat in een Dutch Oven, zo’n gietijzeren monsterpan, moet worden gebakken. Ja, die oven is Dutch omdat de Nederlanders de techniek voor die pannen uitvonden maar dat recept is Duits! Belachelijke Amerikanen. Appelmoes met room en kruimels. Nuffigheid. In een Hollandse appeltaart gebruik je echte appel. Punt uit. Maar wat staat hier dan?

’Dan suldise rueren met eenen houten lepel, totdat die appel wel ghebroken sijn die in de taerte ligghen’. Oftewel, het tweede deel van het beroemde recept uit 1514 te lezen in Een notabel boecxken van cokeryen. Volgens het recept heb je de appels eerst klein gesneden, dan met een dikke deksel van deeg in de oven gezet, halverwege breek je de deksel op en roer je de appels tot brij. En dan gaan er toch een zooi kruiden bij...

Goudrenetten geven veel vocht af; leg daarom eens gedroogde abrikozen op de bodem. Die namen al het appelvocht op en worden heerlijk zacht. Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Greine (waarschijnlijk kardemom), ghimber, caneel, notenmuscaten, groffelsnagelen, folie ende potsuycker. Cleynen stucken, so suldi dien rant van der selver taerten vullen tot boven toe al vol latense also staen drooghen in den hoven, totdat si drooghe es.

Dus de oer-Hollandse appeltaart was wel degelijk een moestaart. Dat is zo gek niet als je weet dat vrijwel alles in die tijd tot moes werd gekookt. Maar dat veranderde. Grappig, de Nederlandse huisvrouw gooide eerst al die exotische kruiden uit het eten, dus ook uit de appeltaart. Waarom? Vanwege de Fransen. Na de Franse tijd was Nederland zo arm als een kerkrat. Alles was geroofd. De massa dacht niet eens aan appeltaart.

Toen dat weer voorzichtig begon, ging dat via de huishoudscholen. En daar staat 150 gram bloem, 100 gram boter en 80 gram basterdsuiker en 1 ui en de rasp van een citroen. Dat is het deeg. Verder 500 gram appels (goudrenet), 60 gram krenten en suiker.

De appeltaart die wij kennen. Die je nergens meer krijgt, want inmiddels trekken we het register aan smaakjes weer veel verder open. Maar het was de appeltaart die ook ik leerde maken. Citroen raspen, je keek er met verbazing naar. Schil in het eten? Die goudrenetten hebben een probleem. Die kunnen nogal veel vocht afgeven. Daar bedacht ik een list en legde gedroogde abrikozen op de bodem. Die namen al het appelvocht op en werden heerlijk zacht. En ja, een klein beetje heel fijngehakte stemgember deed ik er ook in, als niemand keek. Maar verder dunne rand en dunne slierten waarmee je een vlechtwerk bovenop de taart maakte.

Waar herken je een fabriekstaart aan? Ze glimmen te mooi. En overal. Als je zelf met een kwastje de taart met losgeklopte ei insmeert, dan kom je echt niet egaal overal. Wie maakt er thuis een papje van abrikozenjam waarmee je de taart insmeert? Weg met die dingen. Zeker als er ’huisgemaakte taart’ op staat. Oh, nog een leuke verklikker zijn taartpunten van precies dezelfde afmeting. Dat kan oma niet. Ook fabriek.

De korst van een echte zelfgemaakte appeltaart moet verkruimelen, maar niet te droog zijn. Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Inmiddels is mijn werkkamer helemaal ontploft. Veertien kookfolifanten liggen open. Overal appeltaartrecepten. In het Grote kookboek van Lulu Grimes staat de Engelse appeltaart. Raad eens? Precies eender aan de Nederlandse. Alleen smeert ze marmelade op de taartbodem: ja, hóór even.

De Zweedse appeltaart valt op. De Zweden die net zulke geweldige appelgebieden hebben als wij, alleen nog wel met oude rassen, maken een prutje van hun appels, maar binden dat met bloem en maïzena. Volgens het World book of sweets and desserts van de hooggeleerde moeder en dochter Nina Froud en Tamara Lo gaat er bakpoeder in het deeg dat met melk en boter wordt gemaakt. En dan bloem, boter, kaneel, citroensap en suiker samen koken en over de appels gieten voordat ze de oven ingaan. Dat wil de grote Larouse ook. Nog flink warme boter erover en het komt wel goed met de Hollandse appeltaart. Ook geen kaneel. Grappig.

Culinairia is een verzameling Europese gerechten. Een gedrocht met gelatine en glazuur. Niet eens over nadenken. The Oxford companion to food schrijft dat wij Nederlanders gek zijn op appel met haring (!) maar niets over onze appeltaart. De Franse appeltaart is open, zeggen ze. De appelstrudel is dicht en met kruimels, weten ze. Oh, weet je dat je in Engeland een stuk blauwe kaas bij de appeltaart at?

En nu als de donder naar de Klooster Leuterstraat in Wijk bij Duurstede, naar Thuys. Daar bestel ik graag een kopje koffie en een stuk huisgemaakte appeltaart. Dat is beslist de allerlekkerste appeltaart die altijd net op is.