Denk jij dat je goed kan multitasken? (Dan heb je het mis)

U drinkt misschien een kopje koffie terwijl u dit leest. Misschien stort u zich straks op huishoudelijke taken terwijl u hard met de radio meezingt. Als het goed is, verloopt dat redelijk vlekkeloos. Maar wilt u op het werk tijdens een vergadering op uw telefoon snel dat ene berichtje lezen en beantwoorden, dan wordt het al lastiger.

Paul Kirschner (66), hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit, heeft onderzoek naar multitasken gedaan. Hij is recht voor zijn raap: niemand kan het. „Omdat we geen computers met meervoudige rekeneenheden zijn. Wij hebben maar één brein.”

„Multitasken betekent in staat zijn om twee denkprocessen gelijktijdig uit te voeren”, zo definieert Kirschner. „Luisteren naar je partner die iets belangrijks vertelt en geconcentreerd een e-mail lezen lukt niet. Je probeert wat je hoort en leest te verwerken, maar dat is onmogelijk omdat onze hersenen niet meer dan één verwerkingsproces op hetzelfde moment aankunnen.”

Stofzuigen en zingen, koffiedrinken en de krant lezen, lopen en praten tegelijk: dat heeft volgens Kirschner niets met multitasken te maken. „Minstens een van de processen is namelijk geautomatiseerd; je hoeft er niet over na te denken.”

Volgens Kirschner verklaart waarom wordt gedacht dat vrouwen beter kunnen multitasken dan mannen. „Dat idee is ontstaan naar aanleiding van de papadag. Papa moest opeens voor de kinderen en het huishouden zorgen, wat hem niet altijd goed afging. Hij moest er te veel over nadenken, terwijl het voor moeders op de automatische piloot ging.”

Oefening baart kunst, beaamt Chris Janssen (34), universitair docent bij de afdeling psychologische functieleer aan de Universiteit Utrecht. „We doen continu meer dingen tegelijk. Hoe goed we dat doen, hangt af van wát we doen. Hoe moeilijker de taken, des te lastiger ze te vallen combineren”, zegt Janssen. „Ik hou van zingen, maar moet ik er ook een dansje bij doen, dan krijg ik het moeilijk. Dat vergt oefening.”

Wat ons beter afgaat, is task-switching of task-interleaving: schakelen tussen twee dingen. Kirschner: „Je schrijft bijvoorbeeld een verslag en stopt na een tijdje om je mailbox bij te werken. Vervolgens ga je weer verder aan het verslag. Je moet steeds schakelen tussen denkschema’s. Nadeel is dat fouten erin kunnen sluipen omdat je kunt blijven hangen in de vorige denkschema. Stel dat je druk bezig bent met een artikel als plots een vervelende mail binnenkomt. Je wilt een lelijke reactie naar de afzender sturen, maar klikt per ongeluk op ’beantwoord allen’...”

Volgens Janssen wordt op kantoor gemiddeld elke vier minuten van kleine taken gewisseld. „Men zoekt wat op, beantwoordt of verstuurt een e-mail. Als het om grote taken gaat, is dat gemiddeld elke elf minuten.”

„Dat kan voor stress zorgen”, stelt Janssen. „Er zijn onderzoeken gedaan waarbij de mailprogramma’s van kantoormedewerkers werden uitgezet. Zij ervoeren veel minder stress omdat ze niet steeds werden afgeleid en beter konden doorwerken.”

Steeds maar wisselen van taken is dus weinig effectief, besluit Kirschner. Hij raadt aan om zoveel mogelijk taken af te maken voordat we verdergaan met de volgende. Oftewel monotasking. „Als je iets écht goed wil doen, moet je er met je gedachten volledig bij zijn. Een nieuw recept? Houd je hoofd erbij in de keuken. Anders brandt het aan.”

Stop even

Zo switch je makkelijker tussen taken:

• Kies schakelmomenten. Een hoofdstuk of alinea van een belangrijk rapport geschreven? Stop dan om op dat moment (dus niet midden in een zin of alinea) zo’n 15 minuten iets anders te doen. Ga daarna weer verder.

• Zorg voor zo min mogelijk afleiding. Zet het geluid van je telefoon of mailbox uit.

• Beloon jezelf als je een taak hebt afgerond.

