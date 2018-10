Recept: zo maak je auberginesoep

Nodig voor met z'n tweeën:

• 3 aubergines in plakken, licht gezouten.

• 3 sjalotjes in reepjes

• 1/2 l bouillon

• olie

• boter

• 2 boterhammen in kleine blokjes gesneden

• 2 eetl room

• tuinkruiden naar keuze

• beetje citroenrasp

Bereiding:

Snij de aubergine in plakken. Beetje zout er op, laat uurtje staan. Knijp uit en bak in wat olie, met de ui. Tot de aubergine begint te slinken. En dan nog een en dan nog een. Aubergine met de ui in een blender. Doe er de bouillon bij. En daarna al de tuinkruiden die je lekker vindt. Wat oregano, majoraan, is altijd goed. Tijm, natuurlijk. Zelfs wat van het koningskruid, basilicum. Brengt de soep heel even tegen de kook.

Bak de stukjes brood in wat boter tot ze lekker knapperig zijn en doe er dan een scheutje daslookolie bij en wat groene tabasco. Dat lijkt samen heel erg op mijn Chinese look-brouwsel. Croutons moet je echt in boter of olie bakken, stukjes geroosterd brood vallen uit elkaar en dan krijg je broodsoep.

Soep afmaken met een scheut room en een klein beetje citroenrasp.