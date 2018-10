Lezersreis: cultuur snuiven in Amersfoort

Amersfoort behoort tot de top tien van City Trips! Ontdek al het moois dat Amersfoort te bieden heeft met dit speciale VRIJ-arrangement. Geniet van twee overnachtingen inclusief Het Bilderberg Ontbijt en een driegangendiner. Op de tweede dag gaat u heerlijk Amersfoort in, met vouchers en gratis toegang tot de musea zoals het Mondriaanhuis of Museum Flehite.

Bilderberg Hotel De Klepperman****

Drie Veluwse boerderijen vormen het decor van dit sfeervolle en karakteristieke hotel dat gelegen is aan de Utrechtse Heuvelrug nabij Amersfoort. U verblijft in

een comfortabele hotelkamer die van alle gemakken is voorzien. Tijdens uw verblijf dineert u in ’t Backhuys en geniet u van een drankje in de hotelbar. Na een dagje stad ontspant u in de sauna en een heerlijk bruisbad.

TIP

Amersfoort is op fietsafstand van het hotel gelegen. Laat het weer het toe? Huur een fiets om de stad en de omgeving te verkennen.

Extra

Gratis toegang tot twee musea.

Prijs

Van € 155 voor € 119 per persoon

Inbegrepen

• 2x overnachting in een comfortabele hotelkamer

• 2x Het Bilderberg Ontbijt

• 1x driegangendiner op de eerste avond

• 2 vouchers voor gratis toegang tot musea

• Korting voor diverse attracties

• ’s Avonds ontspannen in sauna en bruisbaden

Niet inbegrepen

• Meerprijs eenpersoonskamer € 25 per nacht

• Gemeentebelasting € 1,61 p.p. p.n.

• Servicecharge € 2,20 p.p. p.n.

Reisperiode

Dagelijks t/m december 2018 o.b.v. beschikbaarheid

Boeken

Kijk voor meer info en om te boeken op bilderberg.nl/vrij