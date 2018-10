Recept van de dag: geflambeerde omelet

Nodig voor 4 personen:

• 4 eieren

• 3 bananen

• citroensap

• boerenboter

• 100 gr poedersuiker

• 4 eetl melk

• 1 borrelglas rum

Bereiding:

Druppel wat citroensap over de banaan. Dan in wat boter bakken en licht bestrooien met een beetje suiker. Laat voorzichtig karamelliseren. Klop de eieren los met melk en een snufje zout.

Verhit boter in een koekenpan. Giet het geklopte ei erin en bak, rustig tot de onderkant loskomt maar de bovenkant nog net vochtig is. Vul een kant met stukjes banaan, klap de omelet dicht en dan…. verwarm een borrelglas donkere rum, steek aan en giet over de over de omelet.

Breng brandend aan tafel, zet neer en maak een buiging voor het applaus dat van de disgenoten op zal klinken. Ben je toevallig erg mager, smelt dan wat toffee in room. Dat mag er dan nog naast.

In het glas: een bock natuurlijk.