Wijntje? Fles uit Bourgondië verkocht voor recordbedrag

Volgens het veilighuis gaat het om extreem zeldzame wijn. Ⓒ Sotheby’s

NEW YORK - Twee flessen wijn zijn in New York onder de hamer gegaan voor de astronomische bedragen van 558.000 dollar en 496.000 dollar. Het gaat volgens veilinghuis Sotheby’s om twee flessen uit 1945 van het fameuze huis Romanée Conti. Voor wijn is deze opbrengst uitzonderlijk hoog. Sotheby’s spreekt van een wereldrecord.