We blijven thuis door fraai zomerweer: dip in vliegvakanties

Er worden dit najaar nauwelijks ’last-minutereizen’ geboekt, laten de GfK-cijfers van reisbrancheorganisatie ANVR zien. Reisorganisaties schatten de teruggang op zeker 10 à 20 procent.

„We hebben geen invloed op het weer. Vakantie is vaker een impulsbeslissing van de consument. Die kijkt naar buiten en denkt: we blijven maar lekker hier. Toeristisch Nederland profiteert”, zegt ANVR-topman Frank Oostdam.

Ook de groei van vliegreizen afgelopen zomer is volgens hem door ’het onwaarschijnlijk mooie Hollandse weer’ verdampt. „We zetten nu vol in op de winter. Er is veel belangstelling voor zon en sneeuw.”

Opvallend is dat de Rode Zee (Egypte) terug is met een boekingsplus van 50 procent ten koste van de Canarische Eilanden (min 17 procent). Op Spanje is daarom een prijsoorlog uitgebroken.