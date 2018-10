Dodge Viper GTS: Sportauto met vrachtwagenmotor

Amsterdam - Veel Amerikaanser dan een Dodge Viper GTS wordt het niet snel. Hij is luid, opvallend, lomp en heeft een 8,0-liter V10 onder zijn lange motorkap. Een reus van een motor die eigenlijk voor vrachtauto’s was bedoeld, maar met hulp van Lamborghini geschikt werd gemaakt voor deze bruut. Het is een weinig subtiele sportauto en daar moet je van houden. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit laat Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst deze Amerikaanse bullebak brullen.