Dit zijn leukste uitjes tijdens de herfstvakantie

Week van de Industriecultuur

De herfstvakantie staat in het Noordzeekanaalgebied in het teken van de Industriecultuur. Tijdens de Week van de Industriecultuur, 20 tot en met 28 oktober, zijn er tal van bijzondere activiteiten in en rond Zaanstad, Velsen en Beverwijk! Zo kun je bijvoorbeeld mee op een Haventocht in een snelle RIB-boot door de haven van IJmuiden en mee op bijzondere rondleidingen door bijvoorbeeld het 100 jaar oude staalbedrijf TATA Steel en Lassie, de fabriek waar je alles leert over rijst. Van boot met cargo rijst tot eindproduct.

Meer info: industriecultuur.nl

Bezoek TATA Steel tijdens de Week van de Industriecultuur. Ⓒ Mauro Smit

34e Cinekid

Amsterdam is en blijft het kloppend hart van Cinekid, maar dit jaarlijkse mediafestival voor de jeugd van 3-14 wordt ook in de rest van het land uitbundig gevierd. In bijna veertig verschillende steden vertonen filmtheaters deze herfstvakantie een selectie van de producties die van 20 tot 26 oktober in de hoofdstad staan geprogrammeerd.

In totaal zullen daar 43 speelfilms en 126 korte films te zien zijn, afkomstig uit 32 verschillende landen. Woensdag 17 oktober opent Gips, de verfilming van het gelijknamige jeugdboek van Anna Woltz er het festival officieel. Maar Cinekid on Tour is al van start, met tal van leuke films en activiteiten die per deelnemend theater verschillen.

Meer informatie op Cinekid.nl.

Fragment uit de film Gips Ⓒ Cinekid

Balletavontuur

Voor jonge kinderen is de voorstelling De kleine grote kist een leuke kennismaking met ballet. Drie jonge dansers van de Junior Company - de kweekvijver voor jong talent van Het Nationale Ballet - maken er in Nationale Opera & Ballet in Amsterdam een kleurrijk avontuur van.

Het verhaal begint met een klein meisje dat alleen op zolder zit en zich verveelt. Plotseling hoort ze geluiden uit de grote kist, waar ze tegen aan geleund zit. Er komen twee fantasievriendjes uit gesprongen, die met haar willen spelen en dansen. Maar waar kan dat, en hoe?

In deze herfstvakantievoorstelling (19 oktober t/m 4 november), gemaakt door choreograaf en artistiek directeur van de Junior Company Ernst Meisner, komen diverse hoogtepunten voorbij uit het repertoire van Het Nationale Ballet, zoals een speels duet uit The sleeping beauty en een mooie solo uit Het zwanenmeer. Het is de allereerste balletvoorstelling voor de allerkleinsten uit de geschiedenis van Het Nationale Ballet.

Info: operaballet.nl

De magie van het theater

Zie hoe Stach uit Koning van Katoren tot leven komt en zeven opdrachten moet vervullen om de nieuwe koning te worden. Ervaar in de De Jokkebrokker iets met een goochelaar en hoe je een leugen kunt herkennen. Of lach je suf om die schaamteloze familie uit De Vrekkin met teveel geld en te weinig realiteitsbesef.

In veel theaters kun je gedurende de herfstvakantie terecht voor allerlei voorstellingen en extra activiteiten. In Den Haag vindt van 19 t/m 27 oktober alweer de negentiende editie van Festival de Betovering plaats en daar maken ze er echt een feestje van met ruim 550 voorstellingen en workshops.

Vind je het leuker om zelf iets te ondernemen? Dat kan ook. Leer tijdens de workshop afvalmode bijvoorbeeld hoe je troep uit de vuilnisbak kunt gebruiken om er fashionable uit te zien of leer het ingewikkelde voetenwerk van de Ierse dans. Er is voor ieder wat wils.

Meer info: debetovering.nl

Festival De Betovering. Ⓒ Caroline van der Waal

Kijkje in hoofd Dahl-tekenaar

Fans van de boeken van Roald Dahl opgelet! In het Haagse Museum Meermanno, Huis van het Boek, is tot en met 3 maart een tentoonstelling van de tekeningen van Sir Quentin Blake te zien. Hij is dé bekende illustrator van Dahl-bestsellers zoals Sjakie en de Chocoladefabriek, de Grote Vriendelijke Reus en Matilda.

De expositie, die leuk is voor jong en oud, geeft een kijkje in het hoofd van de Britse kunstenaar. Stap voor stap legt hij uit hoe zijn vaak grappige tekeningen ontstaan. Behalve de boeken van Roald Dahl illustreerde de inmiddels 85-jarige tekenaar klassiekers van Charles Dickens, de fabels van La Fontaine en het laatste boek van Beatrix Potter.

Mathilda van Roald Dahl.

Kinderen kopen kunst

Posters op je kamer van popsterren en sporthelden zijn leuk. Maar een echt kunstwerk aan de muur is natuurlijk helemaal tof. Voor slechts €35 kun je tijdens de herfstvakantie in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen de eigenaar worden van een zeefdruk, sculptuur of tekening van een bekende kunstenaar zoals Maria Roosen, Mynke Buskens, Tal-R of de jongens van Gelatin.

De verkoopexpositie Kunst4Kids is alleen toegankelijk voor kids onder de 18 jaar. Van 13 tot 22 oktober.

Het is moeilijk kiezen tussen alle kunstwerken. Ⓒ Foto Museum Boijmans van Beuningen

Museumkidsweek

Traditiegetrouw wordt in de herfstvakantie de Museumkidsweek gehouden. Meer dan 200 musea in Nederland organiseren dan extra activiteiten voor gezinnen met kinderen. Er zijn speciale speurtochten, workshops, familierondleidingen en theatervoorstellingen. Het thema is dit jaar is, net als bij de Kinderboekenweek: vriendschap.

Echt vrienden gaan dus samen naar het museum. Bijvoorbeeld naar Museum Speelklok in Utrecht, waar je je eigen muziekrobotje mag bouwen. In Museum Heereveen kunnen van wol vriendschapsbandjes geknutseld worden. Terwijl het Bakkerijmuseum in Medenblik koekjes in de vorm van herfstbladeren uit de oven haalt om te garneren. Veel activiteiten zijn gratis. Soms betaal je een kleine toeslag op de entreeprijs.

Meer info: www.museumkidsweek.nl

Ⓒ Museum Speelklok