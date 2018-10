’Ik had mijn huis nooit moeten opgeven’

Na mijn scheiding bleef ik met mijn zoon en dochter in ons huis wonen. Mijn ex kocht me uit; zijn nieuwe, jonge, blonde vriendin had haar eigen woning. Ik hoopte van harte dat hun relatie schipbreuk zou lijden, wat uiteindelijk ook gebeurde, maar dat zei ik uiteraard niet tegen mijn kinderen.

Een paar jaar later ging mijn dochter studeren en op kamers wonen. Voor mijn zoon en mij werd het huis eigenlijk al te groot. Bovendien kleefden er zoveel herinneringen aan dat als ik ’s avonds op de bank zat, ik bij wijze van spreken mijn ex-man zag nog zag jubelen toen ik hem destijds vertelde dat ik zwanger was. Of hoe hij altijd de kerstboom optuigde.

Mijn zoon ging samenwonen en ik wist: ik moet van dit huis af. Ik gebruikte alleen de woonkamer, de keuken en een slaapkamer. Ik was wel in een kamer van een van de kinderen getrokken omdat de master bedroom, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, me tegenstond.

Ik liet een makelaar komen voor een taxatie. Zij was vriendelijk, maar ik kon aan haar gezicht zien dat ze het pand maar niets vond. Ik moet erbij vertellen dat de huizenmarkt in die jaren was ingeploft. „Er moet wel wat gebeuren”, zei de makelaar beleefd. „Mensen stellen vandaag de dag hoge eisen.”

Ik was eigenwijs, zette het huis in de verkoop en hield een kijkdag. Maar de makelaar had natuurlijk gelijk. De bezoekers keken hun ogen uit... met afgrijzen. „Oud zootje!” hoorde ik iemand mompelen.

Ik kon het huis aan de straatstenen niet kwijt. Het was inderdaad niet veel soeps. Vooral boven bladderde het behang nog net niet van de muren af.

Het meubilair was blijven steken in de jaren 90... of misschien wel in de jaren 80.

Het ging een lieve duit kosten om dat allemaal op te knappen. Gelukkig had ik net een onverwachte erfenis van een tante gekregen. Ik wist wat ik ermee ging doen.

De bezoekers hadden vooral misprijzend naar de tuin gekeken. Die had ik behoorlijk verwaarloosd; een deel was door onkruid overwoekerd. Ik heb een uitgesproken hekel aan werklui in mijn huis, al dat gedoe, al dat lawaai, maar het kon niet anders. De tuin werd fors aangepakt en na twee weken geloofde ik mijn ogen niet: zo anders, zo mooi. Voor het eerst sinds jaren pakte ik een stoel en genoot ik een uurtje van een waterig zonnetje.

Ik werd enthousiast. Nu de rest nog! Ik kon zelf behangen, dacht ik, maar dat liep op een teleurstelling uit. Weer moest ik er iemand bij halen. Schilderen bleek ik wel degelijk zelf te kunnen en menig weekeinde stond ik met een kwast in mijn hand. Ik zag de woning opknappen onder mijn handen – en onder die van de vakman.

Het huis oogde al heel anders toen ik ten slotte nieuwe meubels ging kopen. Er kwamen een andere bank, een nieuwe wandkast, noem maar op. Toen ik het opnieuw in de verkoop zette, werd erom gevochten. Maar ik was niet opgelucht. Nadat ik een prima bod had geaccepteerd, durfde ik het pas aan mezelf te bekennen: ik wilde niet weg.

Nu woon ik in een riante, leuk ingerichte driekamerflat. „Gezellig, mam!” zeggen mijn kinderen.

Ik rijd nog weleens langs mijn oude huis en dan moet ik mezelf ervan weerhouden om aan te bellen. Wat heb ik een spijt dat ik daar niet ben blijven wonen.’

In deze rubriek vertellen lezers waarvan ze spijt hebben. Wilt u ook (anoniem) kwijt wat u anders zou hebben gedaan? Mail uw verhaal, 575 woorden, naar vrij@telegraaf.nl.