Beeldig rondje Noord-Holland zónder bollen

Fietsverhuurder Fred Baars in Schagen bij wie we een e-bike huren en om routeadvies vragen, moest afgelopen jaar op één dag een groep van 160 Taiwanezen op de fiets zetten. Ook met Chinezen was het nog nooit zo druk. Met haar regionale centrumfunctie is Schagen, van oudsher een marktstad met levendig hart, voor veel fietsers een logisch vertrek- en eindpunt.

Of het akelig rustig is nu er geen bloemen zijn te bekennen? Ja en nee. Als we onderweg van Sint Maarten naar Dirkshorn bij een bollenkweker halt houden, heeft een medewerker het over ’stilte voor de storm’. De eigenaar is voor vakantie naar Zuid-Europese oorden vertrokken voordat later in oktober het planten begint. Personeel treft de laatste voorbereidingen.

Ⓒ Aldo Allessie

Richting kustlijn

Maar buiten zijn er nog steeds bewegingen, ondanks de stevige wind. Plukken fietsers rijden langs de akkers die nu ofwel braak liggen ofwel koolsoorten herbergen. Een bord van een Nederlandse supermarktketen wijst erop dat de boerenkool, witte kool en rodekool van de volle grond in Tuitjenhorn binnenkort in het schap zijn te vinden.

Drukker wordt het richting kustlijn. Bij Schoorldam nemen we een fietserstunneltje onder de Rijksweg door. In de betonwand zijn de namen van fietsonderdelen gefreesd: zadel, crank, stuur, trommelrem en een twintigtal andere. We komen uit in Schoorl waar toerisme hoogtij viert.

Richting Camperduin fietsen we parallel aan en door de Schoorlse duinen. Het is het breedste duingebied dat Nederland rijk is en tevens een van de meest bijzondere. Eind negentiende eeuw noemde een zekere F. van Eeden deze plek een zandgletscher vanwege het woeste, witte zand. Door kalkgebrek wilde het helmgras, bekend van andere duinen, hier niet gedijen. Hoewel men al langer over ontginning van de Schoorlse duinen sprak, werd het stuiven van het zand pas begin twintigste eeuw een halt toegeroepen met de aanplanting van Corsicaanse en Oostenrijkse dennen.

Het resultaat is dat je nu van een mix van duinen, bossen, heide en strand geniet. De dennen geuren, de duinen glooien en de heide maakt het mogelijk om verder weg te kijken. Het witgele stuifzand glinstert mooi op als een paar zonnestralen sterk genoeg blijken om door het dichte wolkendek te prikken.

Ⓒ Aldo Allessie

Kop leegmaken

Eenmaal met zicht op zee blijven we de kustlijn een tijdlang volgen. De westenwind blaast witte schuimkoppen van brekende golven voor zich uit. Fietsers trekken hun capuchon naar voren en beschermen hun oren. Wie zijn hoofd wil leegmaken, stapt in de Kop van Noord-Holland op de pedalen.

Richting Petten ga je langs misschien wel het nieuwste strand van Nederland. Op de plek waar de Hondsbossche Zeewering ooit een harde, wat saaie lijn langs de kust trok, ligt nu een duingebied met een breed strand. Die aanpassing slaat twee vliegen in één klap: droge voeten voor inwoners en een grotere aantrekkingskracht op toeristen. Aan de kant van Camperduin vind je een lagune, richting Petten tref je een klimduin.

Een van de fietsers die de wind trotseren, is Wolfgang Haussler, een gepensioneerde Duitser. Hij had het landschap al eens in volle bloei gezien, maar wilde het ook eens in het najaar aanschouwen. Nederlandser dan dit vind je nergens, stelt hij. In het voorjaar de bloemen, in de herfst de vlakke polders, molens, boerderijen, straffe wind en duinbescherming tegen de onrustige zee. Wunderschön.

Flirten in de duinen

Een van de belangrijkste attracties van Noord-Holland is het Klimduin in Schoorl. Ga er eens met Pinksteren kijken. Traditioneel vindt er de Meidenmarkt plaats. Vroeger, al in de jaren zeventig van de zestiende eeuw, trokken de vrouwen van Schoorl zich terug op het Klimduin. Vanaf hoogte keurden zij de mannen die onder aan de duin voorbijliepen. Deze traditie is van generatie op generatie doorgegeven.

Vandaag de dag is de Meidenmarkt een gezellig feest dat vele belangstellenden trekt. Er wordt nog steeds geflirt en versierd.