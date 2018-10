Lezers blikken terug: Evoluon

Bellen met een telefoon waarop je de persoon kon zien met wie je belde! Nu de gewoonste zaak van de wereld, 45 jaar geleden ’buitenaards’.

Dat schrijft Ellen van Eijk die ’toen’ het Evoluon bezocht tijdens een schoolreisje. „We kwamen niet bij van verbazing. Ik ben dat nooit vergeten.”

Het Evoluon dat ik zelf een van de meest bijzondere gebouwen in Nederland vind, werd in 1966 geopend. Een idee van de idealistische Frits Philips die ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf een mooi en vooral leerzaam cadeau aan de bevolking wilde geven. Tot 1989 was het discusvormige pand in gebruik als educatief technologiemuseum.

John Baselmans weet nog dat hij als Woenselaar (een nabijgelegen wijk) regelmatig bij de bouw ging kijken. „Vervolgens was ik vele jaren vaste bezoeker. Als kind, maar ook als leerling van de grafische school. De zee aan informatie heeft grote impact op mijn leven gehad. Bedankt, Philips!”

Philips wil het iconische gebouw overigens verkopen. Momenteel zijn drie partijen plannen aan het uitbroeden met als criterium dat ze bij de technologische regio passen. Eind dit jaar beslist Philips wie de nieuwe eigenaar wordt.

Oud-Eindhovenaar Frank van Stiphout hoopt van harte dat het Evoluon een toepasselijke bestemming mag krijgen. Hij woont sinds 2000 in de VS, maar herinnert zich de schooluitstapjes nog goed: „Het gebouw had een heel aparte sfeer. Je kon voor weinig geld een Philips draagbare cassetterecorder in een zwart hangtasje huren. Met oortelefoon erbij was dat je gids.”

Ook Mebius Brandsma is in Eindhoven geboren. „De meeste ouders van klasgenootjes werkten bij DAF of bij Philips. Zonder deze grote namen was Eindhoven waarschijnlijk nooit op de kaart gezet.”

Wat was er mooier dan een ’echte’ vliegende schotel te mogen bezoeken, vol met technische snufjes? schrijft Mebius. „We kropen als tienjarigen achter het stuur van de opgestelde Volvo 340. Bij wijze van reactietest moest je bij opvlammende achterlichten op tijd remmen. We waren er niet uit te slaan. Ik denk er nog weleens aan als ik met mijn zoontje op de spelcomputer race.”

Het Evoluon is medebepalend voor de beroepskeuze van telecommanager Mariette van Engelen geweest. „Er was een stellage met knoppen waarmee het principe ’digitaal’ werd uitgelegd. Daardoor kon ik er mijn hele leven uitstekend mee omgaan!”

In die jaren stond er ook een fiets, aangesloten op een zwart-wit camera. Paul Keulemans die er als jobstudent werkte, fluisterde de bezoekers met veel plezier in het oor dat ze bij héél hard trappen kleurenbeeld zouden krijgen! „Kleuren kregen ze nooit te zien, wel veel sterretjes...”

