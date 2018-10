Geen verrassing: verkeersboetes duurder in 2019

Een aantal tarieven voor de overschrijding van de maximumsnelheid stijgt met 1 tot 7 euro. Verder hanteert de overheid een verhoging van 5 euro bij geldsommen tot 100 euro en bij geldsommen vanaf 100 euro een verhoging van 10 euro.

Een mobiele telefoon tijdens het rijden vasthouden wordt volgend jaar dus 10 euro duurder: van 230 naar 240 euro.

Veel 90 euro-boetes worden in 2019 boetes van 95 euro. Een militaire colonne doorsnijden kost je straks dus 95 euro versus 90 euro in 2018. Een wijziging van de administratiekosten is niet aan de orde. Tel bij alle boetes dus 9 euro administratiekosten op.

Enkele verkeersboetes:

Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 240 euro

Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro

Geen autogordel dragen – 140 euro

Door rood rijden – 240 euro

Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 140 euro

Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – 240 euro

Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – 240 euro

Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 380 euro

Voor de prijzen van de snelheidsboetes ga je naar autovisie.nl of klik hier